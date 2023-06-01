豚屍再現｜今年首5個月17宗鯨豚擱淺　海洋公園保育基金指情況嚴峻籲關注

今年首5個月，本港已出現多達17宗鯨豚擱淺個案。香港海洋公園保育基金表示，一直關注香港鯨豚保育及擱淺的議題，「海洋生物擱淺行動組」每年處理約30多宗個案，然而今年的數量對比上年同期有上升趨勢，反映情況嚴峻，令人憂慮。

保育基金指，綜合多年數據，人類活動是導致其死亡的主要原因，為鯨豚的生存帶來極大的威脅，當中「遭漁網或漁具纏繞」是香港鯨豚的頭號殺手之一，而「遭船隻撞擊」和「肺部感染」，包括肺炎、寄生蟲和細菌感染等，亦為常見的死因；化學物品、廢水、塑膠垃圾及漁網工具等會導致海洋污染，嚴重影響牠們的生活，牠們亦會因誤食或受到污染物的傷害，造成不同的嚴重疾病甚至死亡。另外，船隻和海洋工程會帶來噪音污染，影響鯨豚的聽覺和溝通能力，導致牠們的生存和繁殖能力受到影響。