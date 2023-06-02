補天全港賣旗日撐實現教育平等　藝人岑珈其支持做善事

藝人岑珈其補天賣旗日

岑珈其表示，成為爸爸之後，總想找機會跟仔仔一起做一些又好玩、又特別、又有意義的活動，而今年父親節，就有一個好玩、特別、又有意義的活動，在此呼籲大家登記成為賣旗義工，到時一家大細一齊賣旗做善事，除了可以出一分力支持陳校長免費補習天地實現教育平等的理念，亦可趁機培養孩子為有需要人士伸出援手的善心及美德，同時享受饒富意義的親子時光

陳校長免費補習天地創辦人陳葒校長表示：「感激珈其呼籲！就算你住山旯旮，都可以支持橫跨全港十八區的『補天全港賣旗日』，或者通過網上購買金旗，支持補天實現教育平等的理念。」

補天全港賣旗日撐實現教育平等

由陳葒校長創立、致力推動「教育平等」理念的「陳校長免費補習天地」將於本年2023年6月17日（星期六）舉行全港賣旗日，幫助有需要接受免費補習服務的基層學生，更可以一家大細齊齊賣旗做善事，享受親子時光。與此同時，陳校長免費補習天地更邀請了本地著名插畫品牌Chocolate Rain為「補天全港賣旗日2023」設計一套金旗，含八款寫有感謝父母字句貼紙，以及兩張給父母的心意卡，供善長仁翁於全港賣旗日前義購。