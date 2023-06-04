自我增值｜79%人認同ESG對香港企業及商界愈趨重要

國際可持續發展協進會（ICSD）及世界綠色組織 （WGO）的調查發現，逾8成受訪者認同獲取ESG專業認證及資歷對他們現時及將來的工作大有幫助。(何妙瑩攝)

港交所自2016年起加強上市公司在ESG（環境保護、社會責任及公司治理）信息的披露要求，加上各地政府對碳排放量逐漸設立明確的減排目標，使ESG成為各行各業必備的知識及技能。有調查發現普遍在職人士對ESG的認知不深，並從未就讀相關課程，但83.1%受訪者認同，獲取ESG專業認證及資歷對他們現時及將來的工作大有幫助。

79.4%認同ESG概念對工作有幫助

國際可持續發展協進會（ICSD）及世界綠色組織 （WGO）於上個月進行調查，訪問了301位21至45歲擁有專上教育程度以上、曾對ESG有聽聞的本地在職人士，發現只有41.2%人認為自己對ESG有良好知識，79%認同ESG對香港企業及商界的愈趨重要。同時，79.4%受訪者認同ESG概念對其現有工作會有一定幫助。另外，34.9%曾報讀正式的ESG課程，當中八成半認為課程內容對他們未來工作發展有用。未曾就讀任何ESG相關課程的受訪者中（65.1%），有52%表示未來有興趣會報讀ESG課程，當中來自零售業及地產業的受訪者類別明顯興趣較高。

ICSD創會主席葉榮鏗表示，ICSD是一家非牟利機構，旨在推廣可持續發展的認知和工作上應用的需要，亦通過教育去推廣ESG。他又指現時市面上的課程普遍傾向從投資分析角度出發，而非在工作間實際應用。為將ESG教育普及化及專業化，解決企業面對的環境社會管治難題，ICSD於2021年11月起推出全港首個認證的ESG策劃師CEP®課程，培訓學員成為具資格證明的ESG策劃師，培訓時長為15小時，課程採用雙模式授課。