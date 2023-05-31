美國主辦今年APEC 被制裁李家超：主辦方有責任提邀請

亞太經合組織峰會11月將在美國舉行，受美國制裁的行政長官李家超昨行會前指，主辦方有責任提出邀請，香港會按亞太經合組織的規則及習慣出席會議。今年是「六四事件」34周年，被問到會否容許市民以個人身份到維園悼念，他強調任何活動也必須合法，如果警方發現有不符法律行為會果斷執法。

今年的亞太經濟合作組織會議APEC在美國三藩市舉行，李家超自2020年起被美國列入制裁名單。被問到會否獲批簽證或積極爭取參與會議，他表示，「香港一向以中國香港的名義參加亞太經合組織會議，中國香港也是亞太經合組織會議成員之一，組織人有責任發出邀請。香港特區會按亞太經合組織的規則和習慣出席亞太經合會議。」

李家超又表示，香港與內地和世界各地全面通關後，人才交流和商貿推廣等活動絡繹不絕。過去一個星期，他總共與10名內地領導和外國政要見面，6名司局長亦在過去一個周出外訪問，加強香港與內地與國際的聯繫，形容香港有說不完的真實好故事。他說，自己與團隊將繼續推廣香港，開拓市場和機遇，期望加大香港今年本地生產總值的正增長。