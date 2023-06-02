罕見閃電劈大廈！ 屯門和田邨中層單位遭雷擊 石屎掉落 戶主受驚幸無人受傷

屯門有公屋昨早發生罕見意外！本港昨早上天氣不穩，部分地區有雨和雷電交加，和田邨和喜樓一個中層單位早上近7時更1秒內三度遭閃電擊中，頓時冒出火光，事後外牆亦發現有石屎掉落。女戶主憶述當時突聽到巨響和見到黃色閃光，感到危險和非常害怕，形容當時「全屋彷彿在移動」，幸無人受傷。有工程師形容，大廈裝有「避雷針」不代表整幢樓皆不會被閃電擊中；有物理學家也認為雷電劈中大廈機會較小，惟涉及隨機因素無法估計。
本港受熱帶風暴瑪娃影響，近日天氣酷熱和不穩，天文台昨早上一度發出黃色暴雨警告及雷暴警告。在雷暴警告生效期間的早上約6時50分，和田邨和喜樓一個中層單位突遭到閃電三度擊中，單位一度冒出火光。有網民剛巧拍攝到事發一刻，她指在擊中單位前．已兩度閃電擊中和田邨後山，豈料隨手試拍片便錄得驚險一刻。
女住戶：全屋彷彿在移動
本報事後到訪涉事單位，發現外牆有一處因被擊中而掉落石屎，屋內則未見受損。尼泊爾籍女戶主Gurung Preeti憶述，事發時正在主人房為就讀小學的幼女梳頭準備上學，詎料突聽到巨響和看見黃色閃光，直言「聲音很嚇人」(the sound was scary)，頓時感到危險和非常害怕，又形容當時「全屋彷彿在移動」(the whole house is like moving)，女兒事後亦不敢再進入房間，幸事件中無人受傷。她又指，大廈保安稍後時間上門了解事件和拍照紀錄。
天文台表示，受廣東內陸南移的強雷雨區影響，在凌晨3時15分至早上9時55分發出雷暴警告，其間在香港境內錄得逾1萬次雲對地閃電，當中新界西佔逾2,700次。
學者：雷劈大廈不會影響室內安全
事發的和田邨去年夏季陸續入伙，工程師學會電機分部發言人何永業向本報稱，今次只是一次預防閃電系統未能捕捉閃電的偶然事件，閃電落下時與天台的「避雷針」距離較遠，因此可避過系統捕捉而擊中樓宇中層位置。他解釋，電流會服從物理定律尋找最低電阻的路徑，因此不會直接擊落地面，而是轉向樓宇等較高物體用「最短路徑」回到地面，擊中大廈突出的轉角位。他又說，俗稱「避雷針」的引閃桿可令樓宇出現一個有最大機率吸引閃電的位置，但不代表「百分百防禦」，樓宇其他位置仍有機會被閃電擊中。
香港中文大學物理系高級講師湯兆昇接受本報查詢亦稱，雷電劈中大廈中層的機會雖然較低，但涉及隨機因素故較難估計和預先掌握，重申今次情況很少發生，市民毋須特別擔心和預防。他續說，普遍擊中大廈中層都只會造成外牆或窗花損毀，不會影響室內，「所以一般室內都唔會有咩危險。」香港建築師學會會長陳澤斌回覆本報指，在大廈最頂點安裝避雷針和設置避雷帶都是最常見做法，在吸引雷電和能量後，會經避雷帶傳到鋼筋，復傳至地底散去，因而不會對建築物本身造成影響。