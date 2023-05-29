網上熱話｜退休警聚餐夾錢買六合彩　盛傳連中頭、二獎捧走近5000萬彩金

六合彩過去數星期連續5期頭獎無人中，至周六(27日)第59期六合彩頭獎已累積至超過4,000萬元。經攪珠後由一注獨得。時至昨日，多個警隊私人通訊群組都流傳消息，指中六合彩的幸運兒，是剛退休警員，退休前駐守屯門法院。
盛傳連中頭、二獎
據消息指，他們一行10人，其中數人今年才退休，至近日外出聚餐，餐後大家夾錢買六合彩，最後喜中頭獎及二獎。另有消息則指，中獎的是兩名剛於今年4月退休的警員，他們只是中三獎及四獎。不過無論是中甚麼獎，有關消息傳出後，警隊中人都替他們高興。
李明逵曾夾份買六合彩中頭獎
根據馬會公布，第59期六合彩頭獎4,907萬元彩金；二獎有4.5注中，每注派約60萬元。若有人一注獨中的頭獎，及中得一注二獎計算，共得獎金4,967萬元，以十分計每人可分得近500萬元。不過若是以中三獎及四獎計算，今期三獎182注中，每注得約3.9萬元，再加四獎固定彩金9,600元。若以10人計，每人可分得約4,860元，若兩人夾份的話則可分到2.4萬元。
事實上，過往警隊不時有人中六合彩頭獎。最廣為人知的一次，是1995前「一哥」李明逵仍是行動部助理處長的時候，警總警政樓6樓有同事為大家買六合彩，預計每人一份，但其中一位女總督察最後不夾，由李明逵頂上。結果中了3,800萬元頭獎，李明逵因夾了兩注錢，一人分得近700萬元彩金。而2011年，一名駐守禮賓府的警員中了六合彩頭獎，與數名市民瓜分逾4,500萬，該警員獲逾1,300萬元，翌日即辭職。