網上熱話｜港女食Omakase後染疫要求退款　餐廳一招處理獲網民大讚

近年港人愛食廚師發辦（Omakase），不過近日有一名港女在網上投訴一間Omakase餐廳，指用膳後確診新冠肺炎，認為與師傅不時咳嗽被傳染有關，後向餐廳投訴及要求退款，其後更在網上發帖文公開事件，引起網民討論，其中餐廳代表更親自回覆該港女，並公開另一版本對話，讓網民自行評價，處理方法獲網民大讚。

港女發文公審Omakase餐廳

一名港女日前到Facebook發文指，與友人到尖沙咀半島酒店「釧Kushiro」享用Omakase，她表示，當日到場發現餐廳「樓底好矮，冇乜地方可以打卡，感覺好侷促」，而二人合計連加一要近6千元，份量卻不夠飽，期間師傅亦不時咳嗽。

港女指，回家後即感頭痛不適，其後更確診新冠肺炎，質疑廚師帶病上班，認為自己被廚師傳染，遂向餐廳投訴，要求道歉及全單退款，但遭餐廳拒絕，因而發文公審。她提及，「我咁樣病發睇醫生同埋要請病假，成個星期都返唔到工，呢啲賠償冇人可以賠到畀我」，並指自己會去「食環投訴」及網上唱衰餐廳。