網上熱話｜港女食Omakase後染疫要求退款　餐廳一招處理獲網民大讚

近年港人愛食廚師發辦（Omakase），不過近日有一名港女在網上投訴一間Omakase餐廳，指用膳後確診新冠肺炎，認為與師傅不時咳嗽被傳染有關，後向餐廳投訴及要求退款，其後更在網上發帖文公開事件，引起網民討論，其中餐廳代表更親自回覆該港女，並公開另一版本對話，讓網民自行評價，處理方法獲網民大讚。
港女發文公審Omakase餐廳
一名港女日前到Facebook發文指，與友人到尖沙咀半島酒店「釧Kushiro」享用Omakase，她表示，當日到場發現餐廳「樓底好矮，冇乜地方可以打卡，感覺好侷促」，而二人合計連加一要近6千元，份量卻不夠飽，期間師傅亦不時咳嗽。
港女指，回家後即感頭痛不適，其後更確診新冠肺炎，質疑廚師帶病上班，認為自己被廚師傳染，遂向餐廳投訴，要求道歉及全單退款，但遭餐廳拒絕，因而發文公審。她提及，「我咁樣病發睇醫生同埋要請病假，成個星期都返唔到工，呢啲賠償冇人可以賠到畀我」，並指自己會去「食環投訴」及網上唱衰餐廳。
餐廳一招處理獲網民大讚
餐廳回覆訊息時就港女不快用餐經歷致歉，並希望致電了解情況。經理解釋「師傅有一定年紀，有時氣管敏感會出現幾聲咳嗽，因此一路以來他和全店員工都是帶着口罩去招呼客人，一直以來亦都冇收過任何這方面投訴」。但港女不滿答覆，一口咬定認定廚師是感染源頭，同時要求全單退款。
餐廳其後公開對話，又強調店方一向接受客戶的批評及建議，惟今次事件「始終找不到理由全數退款給貴客的原因」，亦送上有「早日康復」的電子慰問卡。
網民大讚餐廳處理手法
不少網民看完，認為港女無理取鬧，甚至認為該港女只是希望獲取一頓免費飯，「屈錢咁容易咩」、「笑死我，去元X食迴轉壽司啦！無人會serve你，咁就唔會中招啦」、「一見唔夠飽，立刻想到r賠償」、「拎2500元去食X鮮啦，一定夠飽」、「去食飯定打卡呀」、「呢啲天氣氣管敏感會咳好正常」。