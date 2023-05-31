網上熱話｜天氣酷熱仍拒開冷氣　林超英靠陪伴多年「法寶」 (附家居消暑大法)

受颱風瑪娃的外圍下沉氣流影響，本港天氣持續酷熱，天文台接連發出「極端酷熱」天氣提示，多區氣溫高達34度或以上。惟一向以不開冷氣見稱的前天文台台長林超英似乎仍然故我，堅持開電風扇消暑，更上載圖片與網民分享，惹來網民熱議，有人大讚佩服，亦有人擔心人人體質不同，若照他的方法做，恐怕身體會吃不消，會中暑。

林超英在個人社交平台發文，表示他在32.2度的高溫下，仍然不開冷氣，靠的是一把陪伴多年的15cm直徑USB風扇：「2023.5.30 22:25 工作位置實況：氣溫 32.2度，相對濕度76%，風速0.4米/秒，關鍵是背景陪伴多年的15cm直徑USB風扇。」