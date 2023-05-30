經裝置從管道直接抽氫供應 煤氣公司︰安全高效無需大型基建

政府計劃今年進行測試氫能巴士計劃，而香港中華煤氣昨日公布煤氣供氫方案，採取「變壓吸附技術」︰用戶只需加裝抽氫裝置，接駁地下煤氣管道後，便可從管網中直接抽取純度達99.99%氫氣，做到「即開即有」、無間斷供應；在巴士廠或油站加裝「加氫站」設施，便能供應給氫能巴士使用，入氣速度與入油相若。

煤氣公司現時生產的人工煤氣，約50%為氫氣、約30%為甲烷及約20%二氧化碳。位於大埔煤氣廠設置的供氫設施，今年3月獲環境局領導的氫能源跨部門工作小組原則上同意做試驗，目前試驗情況令人滿意。設施用「變壓吸附技術」，可接駁煤氣管網提取煤氣內的氫氣。煤氣公司燃氣生產總經理陳錦添指，該氫氣提取技術屬物理過程，無現場排放，及設敏感的檢測器，即使甲烷氣或氫氣洩漏濃度不足1%，設備仍會偵測得到並自動暫停以保安全；產量方面，每架巴士日用約40至50公斤氫氣，200平方米左右的加氫站每日能供500公斤氫氣。

全港地下煤氣管道總長度已達3,700公里，方案毋須更換管道，免卻做大規模基建，不需利用路面交通工具運送氫氣，既可避免路面運輸氫氣的潛在風險，又節省運輸成本，並大幅減低額外碳排放。煤氣公司工商市務及營業總經理鄭曉光表示，目前正與巴士公司洽談，預計興建每個加氫站需時12至15個月，成本要大約兩千萬元，較建加油站便宜一半；「(行走方面)加氫充滿一架車(約需15分鐘)，足夠400公里行走，較入油、油渣不會相差很遠，但如果要用電池充電，至少要花兩小時才能充滿電、行走到400公里。」他認為，氫能長遠或能用於垃圾車、重型車、運輸船等。