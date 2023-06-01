競委會調查Foodpanda Deliveroo反競爭行為 兩外賣平台擬修訂獨家條款

【18:08】新增戶戶送回應

競爭事務委員會去年初起調查網上外賣平台Foodpanda及Deliveroo戶戶送涉及的反競爭行為。競委會今就有關平台建議的承諾展開諮詢。競委會早前調查後發現，兩間平台與合作餐廳訂立的協議條文，所施加的某些要求或會損害競爭，可能違反《條例》下的第一行為守則。

有關條文包括如合作餐廳與平台獨家合作，Foodpanda或Deliveroo戶戶送可向該餐廳收取較低的佣金率。條文又限制合作餐廳由只與 Foodpanda或Deliveroo戶戶送獨家合作，阻止餐廳就轉換平台接觸、會談和磋商；若餐廳轉為同時與其他平台合作，平台或懲罰有關餐廳，如被追收佣金差額。

條文阻合作餐廳自家銷售渠道或其他平台提供較低價格

條文同時阻止合作餐廳在自家銷售渠道及/或其他網上外賣平台，向消費者提供較低的餐點價格。另外，Foodpanda亦要求餐廳在採用 Foodpanda的外賣送遞服務時，必須同時採用其平台的外賣自取服務，即消費者於Foodpanda點餐後，自行到餐廳領取餐點。競委會認為，由於 Foodpanda及Deliveroo戶戶送在網上外賣送遞的市場内，各具有一定程度的市場權勢，有關條文有可能會妨礙新成立或小型的平台進人市場及擴張業務，及/或削弱市場競爭，令餐廳以至消費者無法享受到有效競爭所帶來的好處。