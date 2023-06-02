競委會調查Foodpanda 戶戶送 反競爭行為 兩外賣平台允修訂獨家條款

不少市民會使用網上平台叫外賣，而本港最大的兩個網上外賣平台Foodpanda及戶戶送市佔率已逾九成。競爭事務委員會去年初主動調查，發現兩個平台與合作餐廳的協議條文有可能損害競爭，或違反《競爭條例》。兩個平台各自承諾會修訂或刪除部分條款，競委會昨起就相關公司建議的承諾展開公眾諮詢。
競委會資料，Foodpanda和戶戶送的市佔率長期各佔逾四成，合共逾九成；其他平台市佔率最高亦不足一成，Uber Eats等更不敵競爭早前已退出。競委會去年初起就兩大平台展開調查，發現他們與合作餐廳訂立的協議條文或損害競爭。
有關條文包括餐廳如與Foodpanda或戶戶送獨家合作，平台會向該餐廳收取較低的佣金率，惟條文同時限制餐廳與其他平台合作，如阻止餐廳就轉換平台作接觸、會談和磋商。餐廳一旦與其他平台合作或被懲罰，如被追收佣金差額。
條文同時阻止合作餐廳在自家銷售渠道或其他網上外賣平台，向消費者提供較低餐點價格。另外，Foodpanda亦要求餐廳在採用其外賣送遞服務時，必須同時採用其平台的外賣自取服務。
競委會認為，Foodpanda和戶戶送在網上外賣送遞市場各具有一定程度的市場權勢，有關條文或妨礙新成立或小型平台進入市場和擴張業務，有可能削弱市場競爭，令餐廳以至消費者無法享受到有效競爭所帶來的好處。
兩大平台承諾為期3年 市佔少於三成即終止
因應競委會調查，Foodpanda和戶戶送承諾修訂獨家條款，容許餐廳日後可與新晉及市佔率從未超過10%的平台合作；讓餐廳可更容易由獨家轉為非獨家合作；刪除價格限制條文，餐廳可在自家銷售渠道及其他平台提供較低價格。Foodpanda亦會刪除搭售條文，讓餐廳可自由地選擇是否使用其外賣自取服務。
競委會認為建議的承諾可釋除疑慮，就此展開為期兩周的公眾諮詢，提交申述截止時間為本月15日下午6時。競委會如最終接納有關承諾，兩個平台將在90日內修訂現有協議，有效期為承諾生效日起計3年，並設匯報和監察機制。若兩大平台連續兩個月的市佔率低於三成，有關承諾將提早終止。