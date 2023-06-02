競委會調查Foodpanda 戶戶送 反競爭行為 兩外賣平台允修訂獨家條款

不少市民會使用網上平台叫外賣，而本港最大的兩個網上外賣平台Foodpanda及戶戶送市佔率已逾九成。競爭事務委員會去年初主動調查，發現兩個平台與合作餐廳的協議條文有可能損害競爭，或違反《競爭條例》。兩個平台各自承諾會修訂或刪除部分條款，競委會昨起就相關公司建議的承諾展開公眾諮詢。

競委會資料，Foodpanda和戶戶送的市佔率長期各佔逾四成，合共逾九成；其他平台市佔率最高亦不足一成，Uber Eats等更不敵競爭早前已退出。競委會去年初起就兩大平台展開調查，發現他們與合作餐廳訂立的協議條文或損害競爭。

有關條文包括餐廳如與Foodpanda或戶戶送獨家合作，平台會向該餐廳收取較低的佣金率，惟條文同時限制餐廳與其他平台合作，如阻止餐廳就轉換平台作接觸、會談和磋商。餐廳一旦與其他平台合作或被懲罰，如被追收佣金差額。

條文同時阻止合作餐廳在自家銷售渠道或其他網上外賣平台，向消費者提供較低餐點價格。另外，Foodpanda亦要求餐廳在採用其外賣送遞服務時，必須同時採用其平台的外賣自取服務。

競委會認為，Foodpanda和戶戶送在網上外賣送遞市場各具有一定程度的市場權勢，有關條文或妨礙新成立或小型平台進入市場和擴張業務，有可能削弱市場競爭，令餐廳以至消費者無法享受到有效競爭所帶來的好處。