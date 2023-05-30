特首政策組專家組56人名單出爐　「國師」鄭永年等入局

【12:45更新】政府今日(30日)宣布特首政策組專家組56名成員名單，任期為1年，即時生效，至2024年5月29日止，當中包括盛傳會入局的「國師」鄭永年。專家組分為3個組別，包括經濟發展、社會發展及研究策略專家組。其中經濟發展專家組有15人，包括恒基地產主席李家誠、新鴻基地產執行董事郭基煇、金融發展局主席李律仁、騰訊高級執行副總裁湯道生及摩根大通中國投資銀行聯席主席劉伯偉等。

王于漸劉兆佳雷鼎鳴等學者均在名單上

社會發展專家組有18人，包括四洲集團創辦人戴德豐、團結香港基金前總裁鄭李錦芬、巴士的報社長盧永雄、港區人大代表陳曉峰、楊德斌等。研究策略專家組就有23人，除了盛傳會入局的「國師」鄭永年外，還有香港大學首席副校長王于漸、全國港澳研究會顧問劉兆佳、香港中文大學(深圳)校長講座教授鄭永年、科大經濟學系前主任雷鼎鳴等。

特首李家超今日被問到「國師」鄭永年會加入特首政策組時指，特首政策組是協助特首制定政策，將邀請不同專家參與工作，相關很快會公布名單，又說希望專家組成員可以在三方面社會發展、經濟發展及策略方面的研究給意見，指香港正處於由亂到治、由治及興的關鍵時刻，希望用最短時間追回最大的成績。