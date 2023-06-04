湯家驊：反共仇共心態倘不變　民主制度不會有發展

港府在2019年反修例事件後，推出一系列針對措施，包括現正進行的區議會改革方案，坊間經常有意見認為是民主倒退。行政會議成員湯家驊形容，本港民主發展正「由0開始」，若不改變反共、恐共和仇共心態，本港民主制度將不會有發展。

促港府不應矯枉過正

湯家驊今日(4日)在一個電台節目指，於2019年反修例事件後本港出現一股愛國潮，很多人認為要加強認識國家和強調愛國意識，他對此同意亦不反對，惟指出不能忽略一國兩制的特色，稱國家需要一國兩制的香港，包括繼續「講英文」、實行普通法、有自由開放和多元的社會等。他續稱，這些一國兩制下香港的特色與愛國沒有衝突，舉例稱公共圖書館將部分書籍下架一事，建議政府不應矯枉過正。