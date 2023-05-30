港車北上｜今續接受抽籤登記　汽車會籲先申領當地車牌

「港車北上」昨日及今日接受首輪網上登記抽籤，明日公布結果。如果通過批核，申請人可於7月1日起，駕車經港珠澳大橋口岸往來香港和廣東省。。運輸署昨稱，截至昨午5時，收到約9,500個登記。

汽車會：倘申請過程阻滯多或影響意欲

香港汽車會會長李耀培今早(30日)在電台節目中表示，昨日早上有會員申請時遇上網絡擠塞，希望有關問題得到解決。而現時申請眾多，反映「港車北上」對車主來說頗吸引，但擔心若申請過程遇上很多阻滯，多次抽籤也未能成功，可能會影響申請意欲。