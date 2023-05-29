消費券2023｜第二期消費券7月16日發放　6月5日至27日辦理新登記及「轉會」 (持續更新)

【16:15更新】政府公布第二期消費券計劃詳情。財政司司長陳茂波今日(29日)表示，第二期消費券將於7月16日，向現有登記人發放餘下全額2,000元或半額1,000元，新登記及有意轉換儲值工具的市民則可以在6月5日至27日辦理有關手續。他表示，第二期將有130億元消費力注入市場，期望進一步鞏固本港復甦動力，又指消費券很難成為恒常計劃。
沿用6款儲值支付工具
陳茂波指，7月16日發放的第二期消費券，當中香港永久居民和新來港人士可領取全額2,000元，透過其他不同計劃來港居住或升學人士就領取半額1,000元，如果市民毋須轉換收取消費券的儲值支付工具，可以毋須再作登記；想轉換工具或新符合資格的人士，就要在6月5日至27日辦理相關登記手續。政府指，根據去年的數據，領取半額消費券的人士約有10萬人。
在儲值支付工具方面，第二期消費券沿用6款支付工具，包括Alipay HK、PayMe、BoC Pay、Tap & Go、八達通及WeChat Pay HK。新符合資格人士若登記相關手續，將於7月16日領取首期消費券，10月16日領取第二期消費券。政府稱，消費券有效期至明年2月29日。
最後一次派消費券？陳茂波：難成為恒常計劃
被問到今次並無新增支付平台，是否表示最後一次派發消費券，陳茂波回應指，之前政府派發消費券是因疫情關係，經濟比較差，惟今年疫情受控，來港旅客亦增加了，市面經濟帶旺，由於目前外圍環境一般，仍存許多變數，故再發一次消費券，往後派發與否要視乎經濟、社會和民生情況，強調消費券很難成為恒常計劃。他又說，本港下半年還有「開心香港」的活動，包括美食和漁農市集，希望配合消費券可帶動市民一起開心消費。
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政府下午公布第二期消費券詳情
【10:45更新】政府新一輪消費券首期3,000元已於4月16日發放，餘下2,000元消費券計劃在7月16日發放。財政司司長辦公室今日表示，財政司司長陳茂波將於今日(29日)下午3時15分見傳媒，公布第二期消費券計劃的詳情，屆時政府資訊科技總監黃志光及財經事務及庫務局首席助理秘書長(庫務)莊國民亦會出席。