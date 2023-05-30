次期$2000消費券最快7.16到手 「轉會」收錢 昨滿18歲者6.27前登記 零售界料市民慳住用

香港市民繼上月獲發第一筆3,000元消費券後，第二筆2,000元亦快將落袋！財政司長陳茂波公布，第二期消費券將於7月16日起發放，並容許市民「轉會」。當局並劃線，於昨日年滿18歲並符合相關資格者，以及欲「轉會」的市民，可於6月5日至27日期間登記。陳茂波預期，第二期消費券將可為市場注入130億元消費力，期望進一步鞏固本港復甦動力，但直言消費券很難成為恆常計劃。批發及零售界立法會議員邵家輝相信，今次為最後一期派發消費券，市民或會「慳住用」。

當局亦於昨日「劃線」，只要於2023年5月29日或之前年滿18歲，並於昨日為香港永久性居民、新來港人士或透過入境計劃來港居住及升學人士，且沒有永久離開或意圖永久離開香港，便符合資格，可於6月5日至27日期間登記。他們將同於7月16日獲發首筆消費券，第二筆則於10月16日發放。新登記人士和轉換支付工具者可在消費券電子登記平台，或致電18 5000預約，到9間消費券計劃臨時服務中心處理。

新一期消費券沿用6個電子支付工具發放，已登記、如無意轉換工具者，毋須再次登記，次期消費券會在7月16日發放，使用期限為明年2月29日。若以八達通領消費券，而上期消費券在6月30日或之前達到「合資格消費」(即用清全額為3,000元、半額1,500元)，亦可於7月16日獲發次期消費券；而第一期消費券最遲須於今年10月31日用清，最遲於11月16日獲發第二期消費券，最後領取期限為明年6月30日。

財政司長陳茂波昨召開記者會公布第二期消費券發放詳請，上期已獲發消費券人士，最快於7月16日獲發第二期消費券，香港永久性居民和新來港人士將獲全額餘下的2,000元，入境計劃來港工作和升學者而合資格者將獲發半額餘下的1,000元。

陳茂波：注入130億元消費力

陳茂波預計，第二期消費券將可為市場注入130億元消費力。惟被問及今次是否最後一次派發消費券，他稱今年疫情受控，來港旅客亦增加了，市面經濟帶旺，但目前外圍環境一般，仍存許多變數；往後派發與否要視乎經濟、社會和民生情況，但強調消費券很難成為恆常計劃。

已永久離港人士不符合資格領取消費券，當局以有關人士有否提早提取強積金作參考，去年共向約24萬人發短訊覆核，最終約7萬人不符合資格。過去一年有約2萬人提早提取強積金，當局料今次須覆核資格人數將大幅減少。當局又提醒市民切勿套現消費券，前年至今發現有約80間商戶協助套現，警方拘捕5人。

料最後一次派消費券

批發及零售界立法會議員邵家輝接受本報訪問時指，第二期消費券僅2,000元，加上過去已數度發放消費券，且很可能是最後一期，「市民想買的東西都已經買了，估計今期會慳住用」。他呼籲商戶可以推出不同優惠，配合消費券計劃，營造氣氛。

中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則指，去年發放消費券的月份，其零售業總銷貨價值均有上升，但隨後一個月份即回落；而去年消費券金額較前年多一倍，但去年零售銷貨總值反比前年為低，顯示消費券對零售業的提振作用不明顯。

他又認為，消費券的適用範圍過大，「搭車食飯都可以」，令市民可補償日常消費，而非額外消費，甚至用作騰出資金去外地旅遊。他以今年1月為例，日本錄得旅客數字約150萬人次，當中約一成來自香港，「市民攞了消費券的錢走了去日本消費，日本就多謝你了」。

對於政府不會向移民港人發放消費券，李兆波說，涉及人數和款項不多，如看齊新來港人士一併發放可節省行政成本，「因為必須在香港消費，誰人消費都是刺激經濟」，但剔除移民在外在政治上無可厚非。惟他認為，以香港財政現況而言，政府不應一刀切向所有人派發消費券，反應集中火力幫助窮人，亦相信今期將是最後一期消費券，「看數字就無以為繼」。