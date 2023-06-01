有線收費電視台今起停播　主播：多謝支持

有線電視收費電視廣播服務牌照，今日(1日)起終止，結束30年服務。有線新聞台昨晚11時59分由新聞總主播王巧在最後一則新聞交代停播消息，指有線新聞團隊，會繼續為觀眾提供新聞同資訊，「多謝大家對有線嘅支持。」傳送訊號隨即中斷。
旗下3個免費電視頻道續播
有線寬頻通訊今年2月獲得政府批准，交還本地收費電視節目服務牌照。而集團旗下3個免費電視頻道，將繼續播放有線旗下電視節目。其中HOY TV 78台資訊台會播放24小時新聞資訊；76台香港國際財經台以及77台HOY TV，則會播放綜藝和劇集等娛樂節目。
合約按金將90天內退還
集團指出，收費台停播後，所有收費電視服務的未完合約，將於即日起自動終止，客戶毋須遞交任何終止服務文件，各類合約按金會在服務終止或完約後90天內，以支票退回。至於正在使用有線電視服務的巿民，如果不想保留解碼器及遙控器等，可將相關儀器歸還有線電視指定4個回收中心，或可將相關儀器送到環保署轄下「綠在區區」超過160個回收點。
有線電視所屬母公司有線寬頻1999年11月上市，之後轉虧為盈，盈利到2005年創5.82億元高峰後走下坡。到2008年起更長蝕，沒有向股東再派發股息。至2022年6月底，有線累積虧損為37.3億元。另外，收費電視訂戶數目亦不斷減少，由2011年底的逾110萬戶，大減至去年6月底的68.3萬戶