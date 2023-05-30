日出康城單位結構牆證違規拆除 屋宇署：無結構危險 須完成臨時加固

將軍澳日出康城一個單位懷疑裝修時拆了部分主力牆，負責物業管理的港鐵指，客務處及屋宇署人員昨已到涉事單位檢查結構安全。屋宇署證實，單位客廳與睡房之間的結構牆被違規拆除，但整體樓宇結構沒有危險，已得悉涉事業主會安排日內完成臨時的加固工程，確保大廈結構安全。

涉事單位位於日出康城第一期首都第6座的一個中層單位，原三房設計，按網上流傳影片發現，單位裝修時打通三間睡房和走廊，變成一間大套房，並拆除客廳和睡房之間部分牆壁，改裝為房門；參考圖則該牆壁疑為主力牆。港鐵指事前未收到單位申請改動結構。屋宇署回覆指，拆除部分主力牆的工程不能豁免審批，未經批准便進行會被視為違例建築工程。

有工人昨午3時將固定支架搬到涉事單位。當區區議員方國珊透露，屋宇署已與港鐵結構工程師、業主聘用的認可人士代表視察涉事單位和大廈結構，初步認為樓宇結構安全，業主已聘請承辦商加裝臨時支架加強承托，署方事後向業主發出書面命令，要求盡快還原主力牆。