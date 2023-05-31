日出康城單位拆主力牆最新發展 屋宇署加快跟進事件 限15日內展開工程 30日內完成

將軍澳日出康城首都一個住宅單位，裝修期間違規拆去部分結構牆。屋宇署長余寶美表示，被拆除部分以單位樓層計算涉及約6%結構牆，佔整層結構牆約1%。涉事單位業主已委任認可人士跟進，須在15天內開始工程，並於30天內完成。部分銀行已暫停就涉事單位作網上估價。 日出康城首都一個住宅單位，其三房設計被改為一房，改建時違規拆去部分結構牆。余寶美昨會見傳媒交代，指已聯絡管理公司、單位業主、管業處及設計公司，並已到涉事單位的上層及下層作初步檢視。據署方初步評估，被拆除部分以單位樓層計算涉及約6%結構牆，並佔整層結構牆則約1%，樓宇整體結構無危險，但「無危險唔係等如無嘢要做」，有關情況不合乎當局標準。

業主已委聘認可人士 余寶美表示，與業主聯絡後，對方稱昨已委任作為認可人士的註冊結構工程師。署方亦已向業主發出命令，涉事單位須在15天內進行工程，並在30天內完成工程。 她指，業主須委任認可人士及承建商提交報告，交代拆除部分對整體樓宇結構的影響，作較仔細的結構評估；亦要提交圖則講述如何作修復工程，以及按原先設計作藍本，申報所用物料及修復方法等；完工後亦須進行有關結構等的測試報告，一個月後提交予署方。 余寶美表明，會加快處理今次個案，並主動與註冊結構工程師商討設計，「究意點樣先收得貨」，時間可短至以日計算。署方批准方案後，對方須安排註冊承建商進行工程，署方亦會監管工程。對方亦承諾，著手改善單位內的臨時支架，以符合署方要求。至於責任誰屬，余寶美稱，業主，負責裝修工程的設計師、施工承建商均有機會要負責，惟現時未完全掌握涉事承建商，須透過設計師索取進一步資料。署方亦未掌握被移除鋼筋確實數量，須與註冊承建商商討，並需要拆除門框並露出石屎和鋼筋位置才知悉。