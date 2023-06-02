旅發局：首5月訪港客破千萬人次　高鐵來港比例升至20%

旅發局今（2日）舉行傳媒午宴， 亦講解本港旅遊業最新概況，其中指5月訪港客破千萬人次，相等於疫前即2017至19年的40%，當中高鐵來港比例升至20%；「Hello Hong Kong」大型宣傳亦獲得不少正面迴響。 旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局未來復甦步伐仍會受到不同因素影響，包括航空運力、環球經濟，以及區域旅遊業競爭等，展望下半年整體的旅遊復甦樂觀，復甦速度將穩定且循步漸進。

首5月訪港客破千萬人次 旅發局表示，今年首 5 個月訪港旅客已突破1千萬人次，相等於疫前即2017至19年的40%，旅客數字由2月至3月，已回復至疫情的3至4成，逐步上升至過去兩個月逾50%；內地及東南亞旅客亦回復至疫前的6成以上。 此外，訪港客約半數為過夜旅客，整體留港時間 3.6 晚，與疫情前相若。而以休閒及商務為訪港目的旅客持續錄得增長，其中休閒旅客已佔總旅客量接近一半；受制於航空運力尚待恢復，乘搭高鐵來港的內地旅客比例上升至 20%。旅發局將加強高鐵旅遊宣傳，6 月中將與內地著名的旅行平台合作，在全國範圍內針對端午假期和暑期繼續推廣高鐵遊。

旅發局指，「Hello Hong Kong」獲正面迴響。(資料圖片)