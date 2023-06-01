新巴城巴合併｜關則輝憶新巴成立初期走進社區互動　寄語要從乘客角度提升服務

關則輝表示，巴士的路線牌當時顯示2號線往中環方向，他很高興能見證歷史一刻 。他介紹，該輛巴士編號為1001，在通過安全檢測和出牌後，新巴隨即在中環大會堂舉行啟行儀式，之後更化身成「新巴流動客務中心」，巡迴港島主要巴士總站，走進社區與市民互動、讓公眾體驗新車的passenger friendly設計，以及盼乘客記得新巴是首間設立電子郵箱接受意見的巴士公司。

新巴下月1日起併入城巴，結束25年的巴士服務品牌。曾任職新巴企業傳訊總經理的關則輝趁新巴最後倒數一個月，今日(1日)再在社交網站撰文回顧當年點滴，提到1998年7月、即新巴開辦前一個多月，首輛新巴在英國裝嵌後乘貨櫃船抵港，形容波浪紋橙色車身令人眼前一亮，巴士在艷陽下充滿動感，也散發一股雄心壯志，又稱首輛新巴登岸揭開香港巴士服務的新篇章。

當年巴士迷不經不覺已40歲

抵港的首輛新巴屬特低地台巴士，可以供輪椅直接上落車。關則輝稱，新巴當年特地邀請傷健團體試用特低地台輪椅板，也邀請視障乘客試用凸字車廂告示牌，又印製凸字路線指南免費贈予盲人團體。此外，他又稱當年因而認識一批追蹤這輛新巴士、緊貼新巴活動動向的年輕人，「不覺也應有四十歲上下了。」

還有一個月新巴這個品牌便正式結束，關則輝認為巴士公司既是一個商業機構，也是個民生服務機構，應該要與社群結成夥伴，從乘客角度構思和提升服務，當然也要有盈利以持續發展，形容這才是長遠的多贏之道。他又說，慶幸有這個千載難逢的機會圓一個巴士夢，為提升巴士服務努力。

「有些巴士情是永誌不忘」

在港鐵東鐵綫過海段通車之前，紅磡海底隧道巴士站是各巴士公司兵家必爭之地。關則輝回想當年繁忙時間經常在紅隧口及港島各站頭為前線同事打氣，看到乘客魚貫登車，得到信任和支持、客滿「頂閘」開出，「那份滿足感是難以言喻的。」他認為凡事有聚有散，即使新巴功成身退在即，「有些巴士事，巴士情，是永誌不忘的。」

新巴推出一系列「告別新巴」活動