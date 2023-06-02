政府接納大三學生投考公務員　楊何蓓茵：入到嚟環境唔係某啲描繪咁

政府今年起，接受大學三年級或將升讀三年級的學生投考公務員。公務員事務局局長楊何蓓茵今早(2日)在接受電台訪問時表示，當局不會為措施吸引多少學生應徵定下指標，亦不會降低投考公務員的能力要求。她透露，目前已有部份紀律部隊對計劃感興趣。
望招聘時間上做更好配對
她解釋，私人市場亦普遍會提早招聘學生，政府需與時並進，網羅合適的人才，希望時間上做更好的配對。而提早接受大學生投考，亦可讓他們提早裝備自己。不過，對於學生投考公務員的時間較私人市場長，楊何蓓茵則稱：「我唔會形容招聘程序係一個問題。」她強調政府讓30個職位共超過一萬個申請的所有投考人，均獲得基本考核的機會，較私人市場公開公平公正。
楊何蓓茵：入到嚟環境唔係某啲描繪咁
至於坊間認為公務員的自由度較低，她則指，公務員的言行確實需要符合其身份，若政府需要的時候亦要出勤，但她認為緊急總動員的次數不多，而其他工種亦未必能夠準時下班，「相信同學仔入到嚟嘅環境唔係某啲描繪咁。」
孔于人歡迎政府做法。他指出，私人機構一向也有早些展開招聘的安排，預先與學生有接觸，讓對方了解本身公司的文化及工作環境，根據他觀察，一些立志到政府或私人機構的大學生，其實亦一早各有準備，而一般來說私人企業，工作環境及政策較靈活，工作與生活平衡亦較具彈性，符合現時年輕人的要求。