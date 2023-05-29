政府建議修訂食物用防腐劑及抗氧化劑　今日起諮詢期至8月底

食物環境衞生署擬就《食物內防腐劑規例》提出修例，包括更新「防腐劑」和「抗氧化劑」的定義、更新准許使用的防腐劑或抗氧化劑名單，以及有關防腐劑在指明食物的最高准許含量，當中准許使用名單由32種增至58中，增幅逾八成。當局宣布，今日（29日）起就建議修訂展開為期3個月的公眾諮詢，至8月28日屆滿。

政府建議加強和更新《規例》的內容，使本港防腐劑和抗氧化劑在食物中的標準與國際標準接軌，同時把更多防腐劑和抗氧化劑納入規管，讓業界有更明確的依循，亦為食物業提供更多適用於各種食物類別的准許防腐劑／抗氧化劑的選擇，以及為消費者提供更完善的保障。環境及生態局和食物環境衞生署食物安全中心(食安中心)在檢討《規例》內容和釐定有關建議修訂時，已參考了食品法典委員會最新的《食品添加劑通用標準》及相關商品標準，並輔以內地和其他主要食品貿易夥伴的標準。

首階段先涵蓋食物中的防腐劑和抗氧化劑

政府指，《施政報告》其中一項政策措施是分階段審視和更新有關食物中添加劑的食物安全法例，進一步加強食物安全。首階段涵蓋食物中的防腐劑和抗氧化劑，就《食物內防腐劑規例》(第132BD章)的建議修訂展開公眾諮詢。

諮詢文件可於環境及生態局及食安中心網頁下載。市民可於諮詢期間內，以電郵（Preservative_consultation@fehd.gov.hk）、傳真（2893 3547）或郵寄（香港金鐘道六十六號金鐘道政府合署四十三樓），就各項修訂建議提交意見。政府亦會在6月9日和6月29日舉辦兩場諮詢會，收集市民意見。