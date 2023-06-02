搶人才｜港鐵擬首聘半職車長　工會望紓緩前線壓力

各行各業欠缺人才，港鐵擬再出新招「搶人才」，首次招聘半職車長。港鐵工會「港鐵新動力」表示，港鐵計劃在6月新開設列車車長和客務聯絡主任半職職位，月薪分別達10,400元及8,800元。「港鐵新動力」主席張仲儀表示，港鐵前線空缺長期維持20%，訓練期達半年的車長更難招聘，冀計劃可紓緩前線人手壓力。
港鐵工會「港鐵新動力」向《am730》透露，港鐵料於本月破天荒招聘半職列車車長（只限港鐵前車長），以及客務聯絡主任（非路軌範圍職務），每周工作20小時，每更4小時，聘用期為合約制1年，車長月薪為10,400元，客務聯絡主任月薪為8,800元。
港鐵空缺達20%
張仲儀表示，港鐵前線空缺達20%，情況已維持一年，同工疲於奔命，今次開設半職的崗位是前線最缺人的工種，但指港鐵為挽留車長，早於一年前已推出不同計劃，包括推出推薦人獎金，亦尋求為車長退休後再續約，招攬目標與今次計劃有重叠，而且車長年齡上限為66歲，故對計劃成效抱觀望態度。
她強調，現時車長嚴重缺人，「以前人手只是剛剛好，現在上一級的主管都要落地駕車，同事真的好累，給錢OT（加班）都不想OT」，但理解培訓車長需時半年，故車長較難招聘。
不取代全職崗位
她又指，港鐵保證計劃不會填補現有全職空缺，仍會爭取聘請全職員工，只是為期一年的紓緩措施，「只是幫前線止血，不要讓剩下的八成（人員）都走」。她亦希望，半職客務聯絡主任可吸引有家庭崗位人士投職，紓緩該職系人手荒。
翻查資料，至今年4月，港鐵沒有聘用兼職列車車長，只有2名兼職港鐵巴士車長，專營巴士半職車長有410人，兼職車長有1,315人，電車兼職車長有2人。
港鐵：本月推試行計劃
港鐵回覆指，港鐵將於本月推行「半職工作」試行計劃，為求職者提供多一個選擇，吸引更多求職人士加入前線車務營運工作，並讓不同背景或家庭崗位的求職者也投身社會，釋放勞動力。有關計劃屬試行性質，港鐵會按營運需要，分階段招聘合適的半職職位。
港鐵續指，由於列車車長需較長時間訓練，因此現階段相關的半職職位只會招募仍具有效資格的前退休港鐵員工。 港鐵又稱，不會因推行有關試行計劃而減少全職崗位的數目，並會定期檢討計劃成效，以及繼續留意勞動市場情況，按需要適時檢討營運人手及員工招聘的安排。
記者︰曾偉龍