接納大三學生投考公務員 楊何蓓茵：盡早網羅人才

本港不少行業都鬧人才荒，連政府也要向在學青年提前招手。公務員事務局局長楊何蓓茵宣布，政府部門及職系的投考資格於昨起擴展至新學年升讀或正在就讀大學三年級的學生。成功申請者可獲有條件取錄，畢業後即可加入政府。有人力資源顧問預計，今次改動可提升應徵政府職位的吸引力，但預期應徵人數不會大幅增加；而不少畢業生都會「幾份工喺手」，「有條件」獲聘者亦不會全數到任。
政府昨與資助大學代表會面，討論如何在校園鼓勵更多大學生加入公務員隊伍。公務員事務局長楊何蓓茵在會後宣布，就要求學士學位或更高學歷的公務員職位，投考資格由應屆畢業生或已取得相關學歷的人士，今年起擴展至新學年升讀或正在就讀大學三年級的學生，或投考資格至畢業前一年的學生。
暫定今年10月在港舉行的聯合招聘考試將歡迎2024、2025年畢業的大學生申請，適用職位包括政務主任、二級行政主任及二級運輸主任等。其他部門或職系，包括文職、專業及紀律部隊職系亦可按人手需要、運作情況及工作性質，考慮是否擴闊招聘範圍。
楊何蓓茵指，在新措施下，各部門和職系可按其人力資源及實際運作需要，考慮擴闊招聘範圍至下一屆畢業的大學本科生或研究生，讓他們申請有關公務員職位。成功的申請人可獲有條件取錄，例如在指定時間內完成學位後，可在畢業後加入政府。
楊何蓓茵相信，新安排可讓欲加入政府的青年盡早作職業生涯規劃，獲有條件取錄後專注學業，作好準備；大學能夠及早協助有意投身公共服務的學生做好規劃和準備；當局亦可盡早網羅人才，建立多元人才庫。惟她預料，新安排不能即時填補空缺。
人力資源顧問料應徵人數不會大增
毅知顧問公司董事總經理周綺萍稱，當局今次僅改善錄取模式，會提升應徵政府職位的吸引力，但預期應徵人數不會大增，「唔會因為咁，本身想去私人市場，變咗走去政府(工作)。」
她又指，現時部分大企業已有提早取錄，隨著政府有類似安排，相信有更多大企業仿效，尤其是見習行政人員和恆常聘請的職位；惟中小企本身人手少，又要面對市場不斷變化，很難提前一年請人。她亦提到，不少畢業生會「幾份工喺手」，可預期不論在政府和企業，「有條件」獲聘者也不會全數到任。
都大學生會外務副會長唐迦琳指，新安排令學生有更多出路，有更多機會，未嘗不是好事。惟她擔心，即使政府放寬應徵條件，年級較低的同學經驗不及其他已畢業的應徵者，在激烈競爭下獲錄取機會亦未必大。她更建議當局可舉辦課程和實習計劃作配套，讓有意加入公務員行列的學生有所準備；而同學亦應留意個別職位的入職門檻和面試要求。