強制舉報虐兒｜政府擬強制社工醫生舉報懷疑個案　違者最高囚3月罰款5萬

社會近年偶有傳出虐兒個案，有聲音促請政府設立強制舉報機制。政府完成草擬《強制舉報虐待兒童條例草案》，建議強制23類經常接觸兒童的指明受監管社福、教育和醫療衞生界別從業員，舉報懷疑被虐待或疏忽照顧18歲以下兒童的個案，包括社工、兒童住宿院舍院長、寄宿學校舍監、醫生、教育心理學家、言語治療師等。 兒童之間傷害或欺凌不屬舉報範圍 當局建議，若強制舉報者在工作過程有合理理由，懷疑兒童遭受嚴重傷害或面對遭受嚴重傷害的實際風險，必須在切實可行範圍內盡快舉報。政府在提交立法會的文件舉例指，懷疑個案包括強迫或誘使兒童參與任何涉及性的作為、用暴力使兒童身體損傷、作出威嚇或詆毀構成心理損害、嚴重或重複忽視兒童基本需求等。除非意外是由父母或照顧者疏忽照顧所致，否則一般意外造成的傷害、由另一兒童造成的傷害或欺凌，均毋須按機制舉報，據悉相關情況已有其他現存機制處理。

報警屬舉報 未定打999或專門熱線 法定強制舉報者如沒有履行既定舉報責任，政府建議最高判囚3個月及罰款5萬元，以產生足夠阻嚇力，罰則亦與其他法例下「沒有舉報干犯嚴重罪行人士」罪行相同。當局同時計劃透過法例保障強制舉報者，建議在條文列明禁止阻止或阻礙舉報、禁止披露舉報者身份，以及保障舉報者不會因舉報，而招致任何民事、刑事法律責任、被斷定違反專業操守等。 消息指，強制舉報者日後可致電警方舉報熱線或填寫現有通報表格，舉報懷疑虐兒個案，至於是直接撥打999或由警方提供專門舉報熱線，社會福利署亦有待與警方商討。草案要求強制舉報者盡快作出舉報，如舉報者真誠而合理相信延誤舉報符合兒童最佳利益，或相信另一名強制舉報者已作出舉報，可被視作法律上的免責辯護。 消息人士舉例說，女童被人性侵犯後或拒絕社工代為舉報，若社工在安撫女童或解釋舉報的好處後才舉報，便毋須承擔沒有盡快舉報的法律責任，不過他強調如因遵照兒童意願而明知而不舉報，並不屬於法律上的合理辯護。