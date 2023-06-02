廉署調查貪污揭盜竊94萬 找換店前店長判囚15個月

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名找換店前店長從公司盜竊94萬元，並以一份虛假交易紀錄掩飾她挪用款項。被告今日(2日)在區域法院被判囚15個月。31歲被告袁安琪，為許氏兄弟外幣找換有限公司前分店店長，早前承認兩項罪名，即一項盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條；及一項串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條及《刑事罪行條例》第159A條。區域法院暫委法官鍾偉強判刑時表示，被告違反誠信，觸犯嚴重罪行，但考慮到她認罪，已向前僱主歸還全數款項等因素，判處她監禁15個月。

案情透露，被告案發時是許氏兄弟大圍分店店長。該分店以三興行外幣找換有限公司的名稱經營，並提供外幣找換和匯款服務。被告負責該分店的日常運作，包括處理顧客的匯款申請。許氏兄弟不會向顧客提供任何貸款服務，而其職員不得以賒帳方式為顧客處理匯款申請。每間分店的職員須每日向許氏兄弟匯報財務狀況，例如分店的現金結餘。