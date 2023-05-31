康城主力牆｜涉事單位難完全修復或有長遠影響　屋宇署：臨時支架「不收貨」

將軍澳日出康城首都一個住宅單位，裝修期間違規拆去部分主力牆。屋宇署署長余寶美今日（31日）接受電台節目訪問強調，她昨日稱被拆除主力牆只佔全層大廈結構牆1%，不代表影響細；而樓宇整體結構無危險，亦不代表沒有長遠影響。她又指，即使日後完成修復後，可達到法例標準，但亦未必可百分百回復原有的狀態。

修復後不等於回復原有狀態

余寶美表示，涉事主力牆無拆除近窗邊、承托橫樑的地方，對維持大廈結構有幫助，「可能市民未係完全理解，佢嗰幅牆拆個部份，唔係拆到去邊邊，佢只係近窗邊、個結構窗痴住窗嗰度，係承托住個窗邊上面有個橫樑，嗰一部份結構牆佢係冇拆到。」故署方經整體評估後，認為有關改動對大廈結構無危險。

當被問及業主修補主力牆做法，能否完全解決結構安全問題。余寶美回應時指，屋宇署方仍要詳盡調查之後所衍生的長遠影響，「打咗個窿再修補返，梗係唔係幾好，所以我哋成日話唔好隨便做呢樣嘢，有陣時有啲嘢做咗真係好難返轉頭。」她續稱，「我只能夠咁講，拆咗個窿修補返，理論上係可以達到返法例上嘅標準，但你不能夠話補返，就等於100%同原本一樣，回復原有狀態，咁梗係唔係等於。」