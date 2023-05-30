康城主力牆｜日出康城首都打穿主力牆　測量師料需1個月修復

將軍澳日出康城首都一個住宅單位，裝修期間違規拆去部分主力牆，屋宇署已派員到場視察後，發出法定修復命令。測量師學會建築測量組發言人何鉅業在電台節目表示，涉事單位雖然沒有將整幅主力牆拆走，但由於主力牆是用以承托由上而下的重力及抵擋外來風力，質疑整體承托能力已受影響。

料須約1個月復修

至於有關還原拆掉的主力牆所涉的工程開支，何鉅業指現時無法評估，要做深入結構評估，了解現時結構牆剩餘的承托能力。而最簡單的復修方法，他指會是重新接駁被切斷的鋼筋開口，但估計業主提交的修繕建議書獲當局審批後，工程連同進行後續測試，仍需要多約1個月時間才能完成，現時則有必要加裝臨時支架加強承托。