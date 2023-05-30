康城主力牆｜日出康城首都打穿主力牆　測量師料需1個月修復

將軍澳日出康城首都一個住宅單位，裝修期間違規拆去部分主力牆，屋宇署已派員到場視察後，發出法定修復命令。測量師學會建築測量組發言人何鉅業在電台節目表示，涉事單位雖然沒有將整幅主力牆拆走，但由於主力牆是用以承托由上而下的重力及抵擋外來風力，質疑整體承托能力已受影響。
料須約1個月復修
至於有關還原拆掉的主力牆所涉的工程開支，何鉅業指現時無法評估，要做深入結構評估，了解現時結構牆剩餘的承托能力。而最簡單的復修方法，他指會是重新接駁被切斷的鋼筋開口，但估計業主提交的修繕建議書獲當局審批後，工程連同進行後續測試，仍需要多約1個月時間才能完成，現時則有必要加裝臨時支架加強承托。
方國珊：罔顧整體公眾利益
何鉅業認為，今次事件中，業主、設計公司及承建商的責任最大，尤其專業人士理應對建築物條例有基本認識。他指出，雖然業主進行裝修工程會通知管理公司，但由於住宅單位是私人地方，管理公司一般無法審查設計，認為業主自己應慎防違規。
西貢區議員方國珊則批評，個別業主、設計公司或承辦商的裝修行為，罔顧整體公眾利益，對其他業主是非常不公道。雖然現時整體樓宇結構沒有危險，但由於受影響的單位眾多，亦引起不少居民關注及擔心，要求屋宇署監督涉事業主，盡快進行復修工程。她又認為，政府應加強宣傳教育，並規定裝修設計公司要有專業工程師掛牌，慎防同類事件再次發生。
上述單位為首都6座中層RB室，實用面積681平方呎，原則三房間隔。有傳該單位業主姓辜，與一地產經紀名字相同，料為同一人，主力在九龍塘豪宅區工作。業主於2022年8月份以920萬元買入該單位，成交呎價約13,510元。據代理消息，上述單位在去年易手時仍保留原則三房間隔。據了解，該單位去年10至11月開始裝修，直至今年4月、5月時才暫停