康城主力牆｜屋宇署證實有結構牆被違規拆除　整體樓宇結構無危險

【21:29更新：加入屋宇署回應】

將軍澳日出康城第一期「首都」一個剛完成裝修的單位，被指懷疑打穿一幅主力牆。屋宇署今日(29日)證實，單位客廳與睡房之間被違規拆去約720毫米闊、2150毫米高的200毫米厚結構牆，以安裝一道新門。署方視察涉事單位的上層和下層單位後，認為整體樓宇結構沒有危險，又得悉涉事業主已主動安排承建商，在該道新門橫樑下安裝臨時支撐。

或採取懲處行動包括刑事檢控

屋宇署發言人表示，署方高度關注事件，今日派員與涉事單位業主、負責涉事單位裝修的室內設計師及物業管理公司職員到涉事單位視察。屋宇署現已根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，要求其委任認可人士提交修繕建議書，包括評估有關改動對整體樓宇結構的影響，以及提交建築工程圖則、在取得署方批准及同意後按圖則修復樓宇受影響部分。署方並會全面調查事件有否違反《建築物條例》，視乎結果向涉事人士採取包括刑事檢控的懲處行動。

屋宇署指，該類涉及結構牆又未經署方批准的工程，會被視作違例建築工程，署方會繼續嚴肅跟進今次事件，確保有關法定命令獲得妥善遵辦。發言人強調，業主有責任確保其樓宇無僭建物及不可進行違例建築工程，如欲進行加建或改動工程應先徵詢建築專業人士的意見，以及向屋宇署申請批准建築圖則及同意才可展開工程。