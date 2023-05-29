康城主力牆｜屋宇署證實有結構牆被違規拆除　整體樓宇結構無危險

【21:29更新：加入屋宇署回應】
將軍澳日出康城第一期「首都」一個剛完成裝修的單位，被指懷疑打穿一幅主力牆。屋宇署今日(29日)證實，單位客廳與睡房之間被違規拆去約720毫米闊、2150毫米高的200毫米厚結構牆，以安裝一道新門。署方視察涉事單位的上層和下層單位後，認為整體樓宇結構沒有危險，又得悉涉事業主已主動安排承建商，在該道新門橫樑下安裝臨時支撐。
或採取懲處行動包括刑事檢控
屋宇署發言人表示，署方高度關注事件，今日派員與涉事單位業主、負責涉事單位裝修的室內設計師及物業管理公司職員到涉事單位視察。屋宇署現已根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，要求其委任認可人士提交修繕建議書，包括評估有關改動對整體樓宇結構的影響，以及提交建築工程圖則、在取得署方批准及同意後按圖則修復樓宇受影響部分。署方並會全面調查事件有否違反《建築物條例》，視乎結果向涉事人士採取包括刑事檢控的懲處行動。
屋宇署指，該類涉及結構牆又未經署方批准的工程，會被視作違例建築工程，署方會繼續嚴肅跟進今次事件，確保有關法定命令獲得妥善遵辦。發言人強調，業主有責任確保其樓宇無僭建物及不可進行違例建築工程，如欲進行加建或改動工程應先徵詢建築專業人士的意見，以及向屋宇署申請批准建築圖則及同意才可展開工程。
方國珊：單位已加裝臨時支架
負責管理屋苑的港鐵公司今日(29日)回應事件稱，「首都」客務處職員與屋宇署人員今日已到涉事單位檢查結構安全，並發現涉及違規情況。港鐵公司指，屋宇署將按《建築物條例》跟進，而單位業主亦會安排日內完成臨時加固工程，以確保大廈結構安全。
港鐵公司續說，「首都」客務處將配合相關業主進行修復工作，以期盡快完成相關工程，又重申單位裝修如包括改動單位結構，業主必須向相關政府部門申請及得到批核。
本身是工程師的當區區議員方國珊，今日亦在社交網站發帖稱，屋宇署已聯同她、港鐵結構工程師和業主聘用之認可人士代表，到涉事單位視察。據悉，業主態度合作，並已聘用合資格人士跟進。她表示，初步觀察單位內並無異樣，並引述業主表示，已聘請承辦商加裝臨時支架加強承托。
單位已安排即時緩減措施
方國珊續說，屋宇署已根據《建築物條例》向業主發出書面命令，就欠妥之處進行補救工程的建議，呈交建築事務監督批准。她透露，屋宇署亦有視察涉事單位樓上、樓下單位和大廈結構。「首都」客務處今日亦向住客發通告指，有關單位已按屋宇署要求，安排即時緩減措施，以及安排具專業資格人士處理有關問題。
日前有網民從一條單位介紹影片發現，業主裝修改動睡房位置時，疑打穿一幅主力牆改裝成房門，事件連日持續發酵、引起大量網民討論，更有人擔心此舉影響大廈結構。