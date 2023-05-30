康城主力牆｜倪學仁指屋署難主動入屋蒐證　倡加強教育業主

將軍澳日出康城首都單位裝修時拆去部分主力牆，屋宇署指，有關單位的修復工程須於15天內展開，並於30天內完成。結構工程師倪學仁表示，屋宇署一般審批圖則需時兩個月，今次特事特辧在15天內完成設計方案和審批，屬「搞掂事情、不官僚」的好事。他又認同，屋宇署現時雖獲法例賦權進入單位巡查，但除非有確實證實，難說服法庭批出搜查令進入涉事單位蒐證，「入屋前要有證據」，而今次東窗事發只是因涉事設計師為省靚招牌，將單位設計曝光惹禍。

料設計師為生意冒險

倪學仁表示，業主和專業人士很少願意鋌而走險，因為專業人士不會為一單工程冒被釘牌的風險，業主亦不願意做違規工作，故政府應加強對業主的教育，讓他們了解牽涉結構牆的工程需要入則，「入則價錢就會貴了，要找有牌的專業人士」。他估計，設計師可能著緊生意，故順應業主要求而冒險，「如果設計師不肯，業主未必給他生意」。

不宜過份收緊法例

對於政府應否收緊建築物條例，例如規管裝修工作，倪學仁認為，現時法例豁免一般裝修工程，避免法例有太大滋擾性，「必須由專業人士做，價錢就好高，業主想自己DIY（自行裝修）亦不可以，髹漆也要找註冊油漆匠」，過份擾民，不贊成過份收緊法例，而現時未入則改動結構牆已有刑責，屋宇署應透過案例殺一儆百，杜絕「偷雞」情況。

入則涉至少十多萬元

他又指，裝修入則至少涉及十多萬元，故一般裝修會避免入則，「除非幾個單位打通拆主力牆」，而入則改動結構亦非難事，「純粹數字遊戲，用取代方案或加建後履行承載力，（屋宇署）便會批」，但以康城個案為例，因移除的主力牆部分在側邊，最為受力，即使有方案，成功率亦會很低，「一般會勸喻業主不要向太邊的地方打，離（牆邊）三分一開始打，不要開太大的洞」，以及不要亂剪鋼筋，顧及力學和構件問題。