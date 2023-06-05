年輕發明家 匯聚香港創科展 中小學生創意無限 分享研究成果

年輕人有無窮創意，為讓他們有展示發明成果的機會，同時可推動香港的創新科技發展，香港創新基金於去年首辦香港創科展，吸引逾11,000人次入場。第二屆創科展將於6月17至18日假香港會議展覽中心3FG展覽廳舉行，共吸引約400份來自120間本地及國際學校約1,200名小四至中六的學生和老師提交作品。當中120隊入圍隊伍將於展覽會中展示他們的創新研究成果。

今屆參賽的約400份作品，主題圍繞智慧城市、智能家居、醫療及保障、可持續發展及奇思妙想四大範疇。經過40多位專家及學者組成初選評審團的初審，選出120隊入圍隊伍，並會按「小學組」、「初中組」及「高中組」分別選出優勝隊五，將於頒獎典禮公佈結果；公眾可現場投票支持喜愛的隊伍及作品競逐「最受歡迎設計大獎」。場內並設「香港航天科技產業發展」、「波光塑影」、「模擬駕駛體驗區」及「水凝分子實驗室」四大互動專區，亦安排了多場專題分享會，有不同機構的嘉賓及首屆創科展的得獎者分享，萬勿錯過。 部分入圍隊伍：

鳳溪第一中學 （初中組）

參賽學校：鳳溪第一中學 （初中組）

作品名稱：智慧工地安全系統 作品簡介：因學校附近正有工地施工，加上近年有多宗工地嚴重意外的報導，引發同學研究系統的概念。同學們更親身到工地與工友交流，了解他們的需要。系統會透過人工智能識別鏡頭和拍卡系統、傳感器等，監察工友是否有配戴足夠安全帽等裝置。系統亦會透過感應器偵測工友的位置，如工友長時間於同一位置未動，系統便會向管工發出警示，以減低出現工業意外的機會。同時，系統亦會監測工地的空氣質素，以保障工友呼吸道健康。

參賽學校：聖保祿中學（高中組）

作品名稱： Boba Gum 作品簡介：為照顧殘疾人士及行動不便長者的口腔清潔需要，團隊研發出以天然有機物料，製成可食用的潔齒香口膠Boba Gum。透過藍莓香味的Boba Gum，助有需要者用膳後可輕鬆潔齒，同時控制口腔內的酸鹼度以減少蛀牙問題。團隊更研究將Boba Gum加入藥物，讓用家於咀嚼同時亦可吸收藥物，達到治療功效。此外，由於Boba Gum用天然有機物料製成，故不會對環境做成負擔。

參賽學校：何明華會督銀禧中學（高中組）

作品名稱： Plantis 作品簡介：因溫室效應做成的氣候問題影響本地農作物收成，加上疫情期間不少內地供港蔬菜大受影響，因而啟發團隊研發轉化海水為淡水用於灌溉。團隊研發提出海上農圃概念，以3D打印技術及回收物料製成作品，將海水轉化淡水，並以太陽能為濕度及溫度監察器供電，利用物聯網技術讓農夫監察農圃的實時情況，以保證蔬菜的收成。由於利用太陽能和海水，可大幅節省成本及有利可持續發展。

參賽學校：佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦）（小學組）

作品名稱：智能回收分類裝置 作品簡介：以智能識別鏡頭、物聯網技術及太陽能發電，達到廢物自動分類回收。

參賽學校：香港浸信會聯會小學（小學組）

作品名稱：老友記住食（智能藥箱 2.0 ） 作品簡介：利用閃光、聲音和清晰指示，提醒需服用多種藥物的長者按時食藥，並有自動分配藥物功能。