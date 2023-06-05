市民續獻花悼念 荷里活廣場兇徒今提堂 學者望增資源關注精神健康

鑽石山荷里活廣場上周五發生謀殺案，有精神病紀錄的39歲男疑犯被暫控兩項謀殺罪，今早提堂。有學者關注本港精神健康服務不足的問題，認為本港現有精神科醫生和臨床心理學家工作量極大，直言若不增撥資源將難以解決問題。有註冊社工建議港府效法台灣，資助精神病患者打「長效針劑」，有助減少復發。另外，兇案現場已解封，附近商戶陸續恢復營業，昨續有市民到場獻花悼念兩名死者，有便衣警員在場逐一檢查市民擺放的心意卡，商場外亦繼續有警員駐守。攝影：林俊源
荷里活廣場上周五發生駭人聽聞的兇案，一名據了解有妄想型精神分裂症的39歲男子，當日在2樓家品店購買一把長尖刀後，涉嫌到3樓以刀狂捅兩名陌生女子26歲方曉彤及22歲劉繼禧，兩人昏迷送院搶救後同告不治，男子則當場就擒。
港大社會工作及社會行政學系教授林一星昨出席一個電台節目後表示，本港現時有一千多名精神科專科醫生和臨床心理學家，服務全港市民，認為他們工作量極大，本港有需要檢視服務是否不足，又直言若不投放更多資源，問題將難以解決。他指出，本港現行精神健康服務未能有效分流，建議增撥資源予地區康健中心，由基層健康醫療或家庭醫生支援輕、中度情緒健康患者，協助分流病人，讓精神科專科醫生和臨床心理學家集中診治思覺失調等嚴重患者。他並建議當局，應研究把精神病患者的覆診間距，縮短至每個月一次甚至兩周一次。
市民祝願逝者安息
本身是註冊社工的立法會議員林素蔚指，患有精神分裂症的病人如果3個月才能覆診一次，跟進密度並不足夠。她引述報道稱，疑犯曾提出不去覆診惟遭醫院拒絕，至日前外出襲擊他人，反映病人「病識感」很弱，料用藥成效不足，建議港府效法台灣，資助患者打「長效針劑」，有助患者長期穩定病情、減少復發。林素蔚建議，政府應增撥資源改善公私營精神健康服務、定期進行大型「全港性精神健康普查」以對症下藥等。
商場的案發位置事後已經解封，過去兩日續有市民帶同鮮花和心意卡，到商場安排的指定位置獻花悼念。現場所見，市民在放下鮮花和心意卡後，有便衣警員會上前逐一翻閱心意卡內容。有市民在心意卡上寫道，即使不認識死者和其家人仍對事件感痛心、憤怒，亦有市民祝願世上所有被隨機或無辜奪去生命的死者安息，早日尋回公道。
早上到場獻花、居於同區的黃先生表示，縱使與兩名死者互不相識，當聽到慘劇時感到不開心，希望死者安息，並呼籲政府正視社會心理健康問題，社會各界亦應協助和鼓勵精神病患者求醫，而非作出歧視或標籤。有在荷里活廣場上班的店舖職員，昨亦專誠到場獻花求安心，另有教會人士和牧師到場，為死者祈禱和唱聖詩。
廚師輝哥：其實我真的救不到人
事發一刻無懼個人安危、手持圓凳上前拍打疑犯頭部的廚師輝哥，昨如常回到附近酒樓上班。他昨再談及事件時仍然心有餘悸，因對方手持的利刀長12吋，「我都好驚，他稍為移近一些我都命懸一線」，並再稱兩名女子最終不治，「我聽到(英勇)這個字覺得有一些貶義，其實我真的救不到人。」案發後警方連續兩日在商場入口外派員駐守和截查途人，部分更穿上防刺背心。