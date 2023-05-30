巴士工會促九巴底薪最少加7%　延長退休年齡至65歲

專營巴士總會及港運聯代表今日(30日)聯同立法會議員(勞工界)周小松以及九巴工友，召開「薪酬期望及延長退休年齡調查結果發佈會」，要求九巴把員工底薪增加至少7%，以應對通脹，同時設立月薪員工僱員恒常增薪點，以吸引年輕人入行，減少資深員工流失。
逾半員工期望新酬加幅為7%以上
工會在2月至5月期間，以網上問卷形式訪問1,012名九巴員工，調查結果顯示，超過一半受訪員工不滿意目前薪酬待遇，而九巴前綫員工們對本年度加薪幅度，持較高期望，53.5%受訪者期望新酬加幅為7%以上。
近8成延長退休年齡至65歲
工會主席郭志誠表示，疫情3年期間九巴曾經加價，資產淨值亦增加，惟九巴員工只加薪一次，幅度只有3.5%，跑輸通漲，故要求公司從善如流，本年度為員工加薪不少於7%，以提高員工士氣及積極性，回應員工殷切的加薪訴求，同時挽留有經驗人才，保障服務質素和質量。
另外，調查發現，79.1%受訪者贊同，九巴退休年齡應由60歲延長至65歲。工會指，延長退休年齡除紓緩人手壓力，更釋除年長員工對職業不穩定的疑慮，加強歸屬感。而長遠而言，工會亦期望九巴設立月薪僱員恒常增薪點，挽留資深有經驗員工。同時，亦應完善晉升階梯，讓更多年青人看到良好的薪酬待遇，以及職業發展前景，吸引新血入行和防止員工流失。