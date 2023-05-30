巴士加價｜5巴士公司獲准加價3.9%至7%　6月18日生效　林世雄：已為市民嚴格把關 (更新)

【17:30更新】新增九巴、新巴城巴獲批加價回應
5間專營巴士公司早前向政府申請加價，特首今日(30日)會同行政會議通過各項加價申請，平均加幅3.9%至7%，大部分路線獲批加價0.5至1元，6月18日起生效。運輸及物流局局長林世雄表示，明白今次加價會為市民帶來負擔，惟巴士公司需要維持資源，以改善服務和安全，強調已為市民嚴格把關，加幅控制在溫和水平。
5巴士公司加幅 九巴3.9%嶼巴加7%
在批准加幅與「專營巴士豁免隧道費基金」對沖後，巴士公司加價如下：
- 九巴平均加幅3.9%
- 龍運巴士平均加幅4.2%
- 城巴港島及過海路線(專營權一)、新巴平均加幅4.9%
- 城巴機場及北大嶼山路線(專營權二)平均加幅4.2%
由於新大嶼山巴士沒有路線途經政府收費隧道，因此獲批的7.0%加幅未能獲基金對沖。
林世雄：加幅控制在較溫和水平
對於今次批准巴士公司加價申請，林世雄解釋，政府已做了大量工作，為市民嚴格把關，將加幅控制在較溫和的水平，大部分加幅在4%至5%，而近九成的市民每程多付的車費不多於5毫，估計基乎所有乘客票價加幅不足1元，強調政府一直以審慎態度處理巴士公司的加價申請，致力減低對市民的影響，同時維持巴士公司的財務可持續性。
他又指，當局是經過全盤考慮，包括巴士公司的財政狀況和前景、公眾接受程度及負擔程度等，亦有考慮社會經濟因素，包括社會全面復常、最新乘客量數據和評估巴士公司財政狀況，以及新發展區的人口增長等，明白到加價不會受歡迎，惟巴士公司需要額外資源，改善服務及員工待遇等。
研巴士站加「集運箱」助拓收入
政府最終批出的加價幅度，較政府早前提交立法會的文件低。林世雄未有正面回應做法會否促使巴士公司每年申請加價，僅稱今次加幅是按既有機制處理，又說有關申請是在去年第五波疫情提交，當時連何時通關、復常也屬未知之數，故審批時已考慮社會最新情況，日後亦會以謹慎方式處理加價。
林世雄又稱，未來會想辦法增加巴士公司非票務收入，減低加價壓力，舉例指可在巴士站增設「集運箱」、開放巴士車廠充電設施予公眾使用等，會繼續與巴士公司商討。
九巴月票加價至800元 9月18日生效
九巴指，經「專營巴士豁免隧道費基金」作紓緩後，九巴車費加幅為3.9%，即平均每程加3毫；龍運車費加幅為4.2%，即平均每程加5毫。新票價於今年6月18日生效。九巴稱，「九巴月票」自2018年推出以來，票價一直維持780元，考慮到成本和市民的承受程度，會調整月票售價至800元，即加幅2.6%，為回饋乘客一直的支持，會維持月票原有售價多3個月，即新月票售價會在9月18日才生效。
城巴機場線25年來首次加價
城巴新巴則指，城巴(專營權二)將是自1997年營運逾25年來首次調整票價；而城巴(專營權一)及新巴則是自2008年來第四次調整票價。由於獲批以百分比形式作出票價調整，調整幅度將攤分於巴士網絡各條路線之內。城巴將繼續自資為機場員工提供機場快線(A線及NA線)大額乘車優惠。城巴新巴又指，向政府提出的票價調整申請，旨在將票價設於財政可持續水平，又說與其他專營巴士營辦商同樣面對新鐵路線通車，與後疫情新常態對客量的長遠影響，以及燃料及工資成本不斷上漲等挑戰。