巴士加價｜5巴士公司獲准加價3.9%至7%　6月18日生效　林世雄：已為市民嚴格把關 (更新)

【17:30更新】新增九巴、新巴城巴獲批加價回應 5間專營巴士公司早前向政府申請加價，特首今日(30日)會同行政會議通過各項加價申請，平均加幅3.9%至7%，大部分路線獲批加價0.5至1元，6月18日起生效。運輸及物流局局長林世雄表示，明白今次加價會為市民帶來負擔，惟巴士公司需要維持資源，以改善服務和安全，強調已為市民嚴格把關，加幅控制在溫和水平。 5巴士公司加幅 九巴3.9%嶼巴加7% 在批准加幅與「專營巴士豁免隧道費基金」對沖後，巴士公司加價如下： 九巴平均加幅3.9%

龍運巴士平均加幅4.2%

城巴港島及過海路線(專營權一)、新巴平均加幅4.9%

城巴機場及北大嶼山路線(專營權二)平均加幅4.2% 由於新大嶼山巴士沒有路線途經政府收費隧道，因此獲批的7.0%加幅未能獲基金對沖。

林世雄：加幅控制在較溫和水平 對於今次批准巴士公司加價申請，林世雄解釋，政府已做了大量工作，為市民嚴格把關，將加幅控制在較溫和的水平，大部分加幅在4%至5%，而近九成的市民每程多付的車費不多於5毫，估計基乎所有乘客票價加幅不足1元，強調政府一直以審慎態度處理巴士公司的加價申請，致力減低對市民的影響，同時維持巴士公司的財務可持續性。 他又指，當局是經過全盤考慮，包括巴士公司的財政狀況和前景、公眾接受程度及負擔程度等，亦有考慮社會經濟因素，包括社會全面復常、最新乘客量數據和評估巴士公司財政狀況，以及新發展區的人口增長等，明白到加價不會受歡迎，惟巴士公司需要額外資源，改善服務及員工待遇等。 研巴士站加「集運箱」助拓收入 政府最終批出的加價幅度，較政府早前提交立法會的文件低。林世雄未有正面回應做法會否促使巴士公司每年申請加價，僅稱今次加幅是按既有機制處理，又說有關申請是在去年第五波疫情提交，當時連何時通關、復常也屬未知之數，故審批時已考慮社會最新情況，日後亦會以謹慎方式處理加價。 林世雄又稱，未來會想辦法增加巴士公司非票務收入，減低加價壓力，舉例指可在巴士站增設「集運箱」、開放巴士車廠充電設施予公眾使用等，會繼續與巴士公司商討。

巴士加價｜行會通過5間巴士公司加價申請 6月18日起實施