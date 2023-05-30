巴士加價｜張欣宇批政府採「期望管理」處理　討論「天價申請」再壓低加幅

政府批准5間專營巴士公司下月加價，幅度由3.9%至7%不等。「A4聯盟」立法會議員張欣宇指，部分公司獲批的加幅遠低於政府之前向立法會提交文件的申請加幅，批評巴士公司當時「漫天開價」，而當局發表文件前亦未有把關，結果委員會當時便按照「天價申請」討論加幅，直斥當局用「期望管理」方式處理加價議題。
「加幅合理但過程奇怪」
張欣宇解釋，巴士公司加價最終加幅不高，事件的客觀效果是「一種開高啲，然後還少啲，心入面好受啲」，他十分質疑這種處理手法，認為今次加幅合理、溫和，「起碼數字唔嚇人」，但過程奇怪。他又說，政府大方向一定是為營辦商提供更多收入來源，但建議巴士公司要清晰交代開拓非票務收入後，可收到的預計回報、如何與車費掛鈎和減輕加幅等。
此外，張欣宇又讚「專營巴士豁免隧道費基金」發揮到其作用，有助壓低數個百分點加幅，期望未來政府收回西區海底隧道後，讓基金發揮更多功能、多一個途徑儲錢。
梁熙促正視涉用「財技」轉移收入
民建聯立法會議員、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌亦建議，政府應積極協助巴士公司開拓非票務發展，如寄許巴士公司在泊車轉乘站開設小商店或餐廳等，否則預計巴士公司很快會申請加價。他又稱，巴士公司今次獲批加幅較溫和，並指政府要嚴格把關控制加幅，勿讓巴士公司「獅子開大口」。
民建聯另一立法會議員梁熙樂見加幅較原來申請低很多，惟在當下經濟環境仍感到無奈，建議新巴城巴多盡社會責任，如新增更多「長車短搭」的雙向分段收費、仿傚九巴設立「拍卡站」供乘客領取回贈車資等。不過，他同時質疑新巴城巴是否透過「財技」，把巴士公司收入轉移資產到母公司漢思能源，「然後話自己唔賺錢」，促請政府正視巴士公司用「財技」的情況和堵塞漏洞。
民主黨：巴士經營問題致市民不滿
另外，民主黨交通政策發言人韓俊賢表示，巴士公司現時獲批的加幅雖與早前提出的「瘋狂加幅」有一定差距，但幾乎絕大部分巴士乘客均須多付5毫至1元的車資，儘管現時市面逐漸地復常，但在市民未獲得經濟成果的前提下，加價仍增加了市民的經濟壓力。他續說，巴士公司透過加價調整經營狀況無可厚非，但民主黨調查發現市民對巴士公司的服務狀況有所不滿，包括與財務狀況無關的經營問題，如內部管理、擴充情況等所致，因此將成本轉嫁乘客並不理想。
就政府認為巴士公司可開拓非票務收入，韓俊賢認為方向正確，但認為當局所提出的「集運箱」、車廠充電設施也許只屬杯水車薪，未能使巴士公司營運狀況可以有大幅改善空間。他希望，當局和社會可參考民主黨一直提出的「巴士服務公營化」建議，長遠可有效理順巴士營運狀況。