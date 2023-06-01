巴士加價｜一文睇清全港路線新收費　兩路線只加1毫　新巴合併前一路線增至40元

行政會議通過全港5間專營巴士公司的加價申請，本月18日父親節起各巴士公司將分別加價3.9%至7%，當中城巴機場及北大嶼山路線(專營權二)是自1997年營運以來首次加價，而即將與城巴合併的新巴，則「趕及」在最後十多日再加一次價。
88條路線加價最少1元
運輸及物流局向立法會提交文件，列出全港各條巴士路線本月18日起的新收費。局長林世雄在公布加價當日稱，預計近九成乘客每程車費多付不多於5毫、幾乎全部乘客每程車費增幅在1元內。《am730》根據最新車費表，統計城巴、新巴、九巴、龍運巴士路線和新大嶼山巴士路線的假日收費，發現有88條巴士路線加幅最少1元，當中22條加幅更多達2元或以上。
文件顯示，來往香港仔及利東邨的城巴98線、往返大埔富亨邨和大埔中心的九巴71B線，車費僅加價1毫，金額調整屬所有路線之中最少。另外，政府日前公布的是各巴士公司的平均加幅，部分路線實際加幅因而或高於該百分比。
城巴A10線收費破50元
撇除通宵和繁忙時間路線，城巴(專營權二)和龍運巴士服務北大嶼山、機場的E、R、S線，加價介乎4毫至1.2元，而A線則加價7毫至2.3元不等，其中來往機場及鴨脷洲的城巴A10線，原申請由48元加價至72元，最終獲批新收費50.3元，加幅近4.8%，城巴A12線和疫情後仍未重開的A17線則加2.1元至47.1元。
至於其餘9條城巴機場快線，加價額由1.6元至2元不等，包括同樣未重開的A20線。服務機場後勤區、東涌的城巴E線和S線，加價額介乎2毫至7毫。
巴士加價｜城巴機場及北大嶼山路線、龍運巴士新車費一覽
新巴開篷巴士H1破40元
城巴市區和過海路線(專營權一)與新巴獲批4.9%加幅，文件顯示城巴全數港島路線加價均不超過1元，當中堅尼地城至銅鑼灣的城巴5B線加2毫至4.4元、赤柱至中環的260線加6毫至13.4元。城巴九龍和新界路線大致也加價不足1元，除連接深圳灣管制站的B3線、連接香園圍管制站的B8線，兩線分別加價1元和1.1元。新巴非過海路線之中，除因疫情暫停服務至今的15B線加1元外，其餘加幅均不多於1元，包括春秋二祭特別線388、389。
過海方面，城巴專營權一和新巴共有18條線加1元或以上，包括7條與九巴聯營的路線，以及加2元變41.8元的人力車觀光巴士H1線。
巴士加價｜城巴市區及過海路線、新巴新車費一覽
九巴豪華巴士線加價逾1元
九巴路線大部分加幅均不多於1元，加價1元或以上的包括往返元朗及銅鑼灣的968、粉嶺至灣仔978線、旅遊路線33R、74R、289R，以及豪華巴士路線P960、P968等。就一般非過海日間路線，九巴263A、263C、268B、268C、269B和269C線新收費為20.1元，突破20元大關。
巴士加價｜九巴路線新車費一覽
嶼巴兩昂坪線新收費33.9元
新大嶼山巴士因沒有路線途經政府收費隧道，獲批的7.0%加幅未能獲「專營巴士豁免隧道費基金」對沖。撇除特別和通宵路線，嶼巴大嶼山路線平日加價3毫至9毫不等，假日加價額則介乎6毫至2.9元，當中從昂坪分別往返梅窩碼頭和東涌的2及23線，均由31元增至33.9元；往返深圳灣管制站至天水圍、每日劃一收費的B2線則加1.2元。