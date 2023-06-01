屯門和田邨中層單位被閃電擊中　外牆有石屎掉落　女戶主：全屋似在移動

受熱帶風暴瑪娃影響，本港天氣酷熱和不穩，天文台今早(1日)一度發出黃色暴雨警告信號及雷暴警告，而在雷暴警告生效期間，有網民拍攝到在屯門和田邨和喜樓單位疑遭雷劈中，期間更出現火光。涉事單位住有一戶尼泊爾家庭，女戶主憶述當時「全屋彷彿在移動」(The whole house is like moving)，幸好無人受傷。事發一刻影片之後在網上流傳，有網民嘖嘖稱奇，質疑涉事樓宇「唔係有避雷針架咩，咁都會中？」、「閃電轉彎都要劈入屋！」
閃電劃破長空冒火光
約11秒的影片當時正拍攝和田邨方向，其間和喜樓一個中層單位突然被雷劈中，當刻可見有一道閃電劃破長空，出現火光，相隔約半秒後傳來巨響。拍片者和附近人士見狀，不禁「哇」的一聲發出驚呼。
和田邨閃電過程逐格睇
女戶主：聲音很嚇人
涉事單位的尼泊爾女戶主Gurung Preeti表示，事發時正在主人房為幼女梳頭準備返學，突然聽到巨響及見到黃色閃光，坦言「聲音很嚇人」(the sound was scary)，她感到非常危險和害怕，並形容當時「全屋彷彿在移動」(the whole house is like moving)，幸好事件中無人受傷，僅是單位睡房窗戶外一處外牆被雷閃擊中，部分石屎掉落。
網民：轉彎都要劈入屋
影片在互聯網流傳後吸引不少網民留言，有人質疑為何單位會被雷擊中，關心該單位情況，「唔係有避雷針架咩，咁都會中」、「轉彎都要劈入屋」、「閃電擊中咗，吾(唔)知當時單位情況會點呢」、「一定係有人發假誓，天打雷劈」；亦有網民笑稱是拍戲：「拍緊雷神呀」、「天外飛仙到啦」；更有網民表示其單位亦曾被雷劈入屋：「我媽咪都試過，屋企住高層，坐喺梳化突然有條雷電從窗口劈入屋，只係凌空一閃，好彩走得快冇事，冇損壞其他東西。」
天文台表示，受廣東內陸南移的強雷雨區影響，在凌晨3時15分發出雷暴警告，直至今早9時55分才取消，期間在香港境內錄得超過1萬次雲對地閃電，新界西有逾2,700次。