屯門和田邨中層單位被閃電擊中　外牆有石屎掉落　女戶主：全屋似在移動

受熱帶風暴瑪娃影響,本港天氣酷熱和不穩,天文台今早(1日)一度發出黃色暴雨警告信號及雷暴警告,而在雷暴警告生效期間,有網民拍攝到在屯門和田邨和喜樓單位疑遭雷劈中,期間更出現火光。涉事單位住有一戶尼泊爾家庭,女戶主憶述當時「全屋彷彿在移動」(The whole house is like moving),幸好無人受傷。事發一刻影片之後在網上流傳,有網民嘖嘖稱奇,質疑涉事樓宇「唔係有避雷針架咩,咁都會中?」、「閃電轉彎都要劈入屋!」

女戶主:聲音很嚇人

涉事單位的尼泊爾女戶主Gurung Preeti表示,事發時正在主人房為幼女梳頭準備返學,突然聽到巨響及見到黃色閃光,坦言「聲音很嚇人」(the sound was scary),她感到非常危險和害怕,並形容當時「全屋彷彿在移動」(the whole house is like moving),幸好事件中無人受傷,僅是單位睡房窗戶外一處外牆被雷閃擊中,部分石屎掉落。