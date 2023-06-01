屯門和田邨中層單位被閃電擊中　外牆有石屎掉落　女戶主：全屋似在移動

受熱帶風暴瑪娃影響，本港天氣酷熱和不穩，天文台今早(1日)一度發出黃色暴雨警告信號及雷暴警告，而在雷暴警告生效期間，有網民拍攝到在屯門和田邨和喜樓單位疑遭雷劈中，期間更出現火光。涉事單位住有一戶尼泊爾家庭，女戶主憶述當時「全屋彷彿在移動」(The whole house is like moving)，幸好無人受傷。事發一刻影片之後在網上流傳，有網民嘖嘖稱奇，質疑涉事樓宇「唔係有避雷針架咩，咁都會中？」、「閃電轉彎都要劈入屋！」

閃電劃破長空冒火光

約11秒的影片當時正拍攝和田邨方向，其間和喜樓一個中層單位突然被雷劈中，當刻可見有一道閃電劃破長空，出現火光，相隔約半秒後傳來巨響。拍片者和附近人士見狀，不禁「哇」的一聲發出驚呼。

和田邨閃電過程逐格睇