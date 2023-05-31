多區呈35度以上高溫 天文台首發極端酷熱天氣提示

颱風瑪娃的外圍下沉氣流為廣東帶來極端酷熱的天氣，昨發生最少3宗行山中暑個案。天文台於昨近中午首次發出「極端酷熱天氣」特別提示，提醒高溫天氣會持續；昨在市區錄得最高攝氏34.6度，是今年以來的最高紀錄，大部分地區下午氣溫更升至35度或以上，上水石湖墟球場熒幕顯示達41度；黃色暑熱警告中午發出生效3小時後取消。天文台展望未來兩、三日的天氣持續酷熱。市民外出時注意「補水」。

天文台上周五起加強酷熱天氣警告服務，若酷熱天氣警告生效，以及氣溫達35度或以上，將透過「我的天文台」流動應用程式，推送「極端酷熱」特別天氣提示。天文台昨早11時45分，首次發出「極端酷熱」特別天氣提示，提醒市民高溫天氣持續，留意身體健康狀況，多補充水分，做足防暑措施；如有不適，應盡快求醫。下午市區氣溫達34.6度，而大部分地區氣溫上升至攝氏35度或以上，元朗37.3度，上水和赤鱲角37.2度，跑馬地、九龍城、沙田和屯門逾36度。另外，勞工處昨中午12時半，發出黃色工作暑熱警告，至下午3時半取消。市民外出時都帶雨傘、小型風扇。

天文台指，瑪娃在今日於台灣以東海域向偏北方向緩慢移動，隨後移向琉球群島一帶並逐漸減弱。受其外圍下沉氣流影響，未來兩三日華南沿岸天氣持續酷熱，今早最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度。高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區，預料低壓槽會在周末期間至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣驟雨，最高溫度回落至31、32度。