地產代理向上司提供逾3.7萬賄款判囚70日

31歲被告劉子揚，為中原地產代理有限公司前高級客戶經理，早前承認兩項串謀向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。裁判官施祖堯判刑時稱，基於案件性質，法庭必須判處被告即時入獄。他以監禁4個月為量刑起點，經考慮多項求情因素，將刑期扣減至70日。

廉署早前落案起訴一名地產代理，向上司提供賄款共逾3.7萬元，以換取獲報稱為促成兩宗物業交易的代理。被告今日(31日)在西九龍裁判法院被判入獄70日。

案情透露，被告於案發時任職中原地產高級客戶經理，隸屬屯門一間分行。根據中原地產規定，就被告促成的物業交易，被告及該分行的經理可分別獲取銷售佣金及主管佣金。中原地產禁止分行經理向下屬索取或收受任何利益，以安排下屬處理或協助處理由分行經理促成的物業交易。

中原向被告發放9.1萬佣金 被告向經理提供3.7萬賄款

兩名中原地產客戶於2018年1月及5月分別購買兩個屯門私人住宅物業。雖然該兩宗物業交易均是由上述分行經理所促成，但上述分行經理卻建議報稱被告為促成有關物業交易的代理。中原其後就該兩宗物業交易向被告發放銷售佣金共逾9.1萬元。被告因應該分行經理要求，向對方提供兩筆賄款共逾3.7萬元，以報稱被告為促成上述兩宗交易的代理。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。中原地產在廉署調查案件期間提供全面協助。