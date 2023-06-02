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2023-06-02 17:38:27

可加可減機制｜港鐵6月25日加價　8月19日再推半價乘車感謝日

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金鐘 金鐘站 橡皮鴨港鐵佈置

港鐵早前根據票價調整機制檢討而制定的新車費表將於6月25日生效，並同時宣布會於8月19日再推出半價乘車「感謝日」。乘客當天使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠，當中包括來往羅湖或落馬洲站的過境車程。

早前4天「感謝日」有剩餘金額

港鐵指，為確保上年度「服務表現回贈」帳戶所累積的金額悉數回饋乘客，已於今年4月8日、4月9日、5月13日及5月14日，分別安排了4天「感謝日」，由於4天優惠有剩餘金額，港鐵將會於8月19日再安排一天「感謝日」答謝乘客支持。

港鐵6月25日加價　8月19日再推半價乘車感謝日

「都會票」及「全月通」售價將於7月起調整。(港鐵提供)

屯門至美孚票價加4毫

票價調整後，逾九成乘客車費調整為4毫或以下，當中約75%乘客車程車費調整兩毫或以下(包括4%的乘客車程車費維持不變)，約18%的乘客車程車費上調3至4毫；使用八達通或二維碼的乘客乘搭本地車程(馬場站除外)，調整幅度最多為8毫。以成人八達通票價舉例而言，中環至銅鑼灣的票價將由5.6元加至5.7元；荃灣至旺角票價則由8.7元加至8.9元；屯門至美孚票價由15.9元加至16.3元，而東涌至香港票價則由23.1元加至23.6元。

「早晨折扣優惠」延至明年5月31日

同時，港鐵會繼續推出各種常客票種，其中「都會票」及「屯門南昌全日通」的新售價會於今年七月一日生效，「全月通」的售價亦會於7月起調整。乘客使用「都會票」或「全月通」可較使用成人八達通節省約三成車費。另外，「綠色專線小巴轉乘優惠」加碼推出，涵蓋超過500條指定小巴線，優惠金額由今年第四季起會由現時每程3毫增加至5毫；「早晨折扣優惠」亦已延續一年至明年5月31日。

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