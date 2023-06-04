六四34｜據報警方部署逾5000警力　維園政總等地加強布防

六四34周年前夕，關振邦和劉家儀打算在維園噴水池前禁食24小時悼念，其後被警方包圍及帶上警車。(美聯社)

今日(4日)是六四事件34周年，據報警方今日會部署5,000至6,000警力，在銅鑼灣維多利亞公園、金鐘政府總部等地加強布防和高姿態巡邏，並會於各區加強巡邏，包括灣仔、中聯辦等。至於疫情前用作舉辦六四燭光晚會的維園，昨起一連3日舉辦「家鄉市集」，場內外昨有過百警員巡邏。

有市民前夕到銅鑼灣悼念六四

在六四前夕，有市民和藝術家到銅鑼灣一帶以不同方式悼念六四。傍晚6時04分，前支聯會義工關振邦、香港天安門母親運動成員劉家儀在維園噴水池外，高舉寫有「禁食 89643.4秒」、「堅守良知與追求自由的人」等的A4紙。兩人原打算禁食24小時，惟警方其後警告兩人或觸犯煽動意圖罪，他們取出紅色膠紙交叉封嘴和默站，默站數分鐘後被警員帶上警車。