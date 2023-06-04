六四34｜據報警方部署逾5000警力　維園政總等地加強布防

今日(4日)是六四事件34周年，據報警方今日會部署5,000至6,000警力，在銅鑼灣維多利亞公園、金鐘政府總部等地加強布防和高姿態巡邏，並會於各區加強巡邏，包括灣仔、中聯辦等。至於疫情前用作舉辦六四燭光晚會的維園，昨起一連3日舉辦「家鄉市集」，場內外昨有過百警員巡邏。
有市民前夕到銅鑼灣悼念六四
在六四前夕，有市民和藝術家到銅鑼灣一帶以不同方式悼念六四。傍晚6時04分，前支聯會義工關振邦、香港天安門母親運動成員劉家儀在維園噴水池外，高舉寫有「禁食 89643.4秒」、「堅守良知與追求自由的人」等的A4紙。兩人原打算禁食24小時，惟警方其後警告兩人或觸犯煽動意圖罪，他們取出紅色膠紙交叉封嘴和默站，默站數分鐘後被警員帶上警車。
警：4人被捕、4人帶警署調查
另外，據報包括藝術家陳式森(三木)、陳美彤在內等多人，同日亦分別被警方拘捕或帶走調查，陳式森被帶走期間繼續高喊「勿忘六四」，有警員警告他停止作出煽惑行為。
警方昨晚11時許在社交網站表示，自下午起發現銅鑼灣一帶有人展示具煽動性字句的示威物品，以及在公眾地方叫囂，作出違法行為。警方調查後，分別以涉嫌干犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」罪當場拘捕4人，並在現場帶走另外4名涉嫌破壞社會安寧的人士，返回警署作進一步調查。