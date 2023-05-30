六四34｜悼念有無問題？ 李家超：若警發現有不符法律行為會果斷執法 (持續更新)

李家超指，早上觀看神舟十六號載人飛船升空直播，感到興奮及驕傲，對任務完滿成功表示熱烈祝賀，又指今次是國家太空間應用與發展階段首個載人飛行任務，對國家航天發展成功感到自豪及光榮，提到香港及澳門有10多名候選人通過第四期批預備航天員選拔的初選，香港候選人來自政府部門、醫管局、其他機構和企業，他們下月將前往北京進行複選，會為他們打氣，期望當中有人能實現航天夢，為國家貢獻，為港爭光。

傳「國師」鄭永年入特首政策組 李：名單很快公布

被問到本周日就是六四事件34周年，悼念六四會否違法，李家超回應指，特區政府多次強調，任何公開、個人行為都要符合香港法律，政府執法部門，尤其是警方，會按每個行動實際情況依法處理，強調每個人都要為自己行為負責，如果警方發現某人不符合香港法律，警方會果斷執法。

對於有傳「國師」鄭永年將會加入特首政策組，李家超指特首政策組是協助他規定政策，會邀請不同專家參與工作，他多謝在不同經驗人士接受邀請，會很快公布新一批特首政策組成員名單，他希望成員會在三方面給予意見，包括社會發展、經濟發展及策略方面研究，希望在最短時間追回最大的成績，又說希望聽取來自不同地方的專家意見，強調最主要是吸納不同人士好的意見。

稱亞太經合組織有責任邀請香港出席

對於亞太經合組織(APEC)將於11月在美國舉行，正遭美國制裁的他會否出席有關會議，李家超指，亞太經合組織不屬於任何國家的組織，而香港一向以「中國香港」的資格參與，他指香港特區作為成員之一，組織人有責任發出邀請，而香港特區會按亞太經合組織的規則申請出席。至於眾籌安排方面，他指財庫局會從不同方面審查及分析，當局有結論後會公布及提交至立法會審議。

另外，李家超指本港全面復常、與內地及世界各地全面通關及接軌後，人才交流及商務推廣等活動絡繹不絕，過去一周，一共與10名內地領導及外國政要見面，包括剛果民主共和國總統齊塞克迪，形容對方是本屆政府就任以來，首名接待的國家元首。他說，這些內地及海外代表，在會面期間都表達對香港的信心，以及在多個領域合作的共識。他稱香港有說不完的真實好故事，政府會凝聚社會力量，共同說好香港故事，加大本港今年GDP的正增長。