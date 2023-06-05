六四34周年 警高度戒備 湯家驊：易聯想違憲口號 不建議有組織悼念

昨日是六四事件34周年，維多利亞公園於過去3年未有舉行六四燭光晚會，今年則有內地同鄉社團租用足球場舉辦活動。警方昨日在銅鑼灣一帶嚴密布防，並搜查部分市民隨身物品，有人更被要求解鎖手機，供警員查看手機訊息和相片。行政會議成員湯家驊則指，悼念活動易令人聯想到有違國家憲制的口號，不建議有組織地悼念。

疫情後首個六四，沒有團體申請在維園舉行燭光晚會。警方續嚴陣以待，據報昨日部署5,000至6,000名警力，在維園、金鐘政府總部等地加強布防和高姿態巡邏。

記者昨現場所見，在銅鑼灣近東角道、維園周邊位置等，中午時分已停泊多輛警車和有多名身穿防刺背心的機動部隊警員駐守，部分佩戴了護頸。行人專用區午後亦被封鎖。軒尼詩道近崇光百貨曾停泊國產裝甲車「劍齒虎」，吸引途經市民拍照「打卡」。

