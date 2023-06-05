六四34周年 警高度戒備 湯家驊：易聯想違憲口號 不建議有組織悼念

昨日是六四事件34周年，維多利亞公園於過去3年未有舉行六四燭光晚會，今年則有內地同鄉社團租用足球場舉辦活動。警方昨日在銅鑼灣一帶嚴密布防，並搜查部分市民隨身物品，有人更被要求解鎖手機，供警員查看手機訊息和相片。行政會議成員湯家驊則指，悼念活動易令人聯想到有違國家憲制的口號，不建議有組織地悼念。
疫情後首個六四，沒有團體申請在維園舉行燭光晚會。警方續嚴陣以待，據報昨日部署5,000至6,000名警力，在維園、金鐘政府總部等地加強布防和高姿態巡邏。
記者昨現場所見，在銅鑼灣近東角道、維園周邊位置等，中午時分已停泊多輛警車和有多名身穿防刺背心的機動部隊警員駐守，部分佩戴了護頸。行人專用區午後亦被封鎖。軒尼詩道近崇光百貨曾停泊國產裝甲車「劍齒虎」，吸引途經市民拍照「打卡」。
警員要求解鎖手機
同樣「打卡」，前往上班的青年在維園拍照後即被警員搜身，並遭警員要求解鎖手機，以供查看手機訊息和相片，最終獲放行。惟昨傍晚有多人在銅鑼灣被警方搜查後遭帶走，包括記協前主席麥燕庭、社民連主席陳寶瑩等先後被帶上警車離開。
行政會議成員湯家驊昨在電台節目上表示，悼念六四不是問題，但必須守法；又指悼念六四的活動與支聯會過往一些口號有密切關連，易令人聯想悼念六四等同「結束一黨專政」等，有違國家憲制。
湯家驊稱，不建議任何人有組織地悼念六四，但尊重任何人以自己方式悼念任何事；又說政府官員也從來沒說過不容許悼念。不過，他提醒港人要時刻有警惕之心，「要活在當下，不可活在過去」。
曾出席六四晚會的湯被問會否去悼念六四時，他回應稱不會公開自己的活動。至於日後維園會否再有悼念活動，他亦稱不知道，要視乎港人對於有關問題有多理解。