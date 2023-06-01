公務員招聘｜大學三年級或將升讀三年級者可投考6職系 楊何蓓茵：新做法能達至三贏

公務員事務局長楊何蓓茵今日（1日）宣布，政府今年起接納大學三年級或將升續三年級的學生應徵公務員，即2024及25年的畢業學生都可投考，不過他們要符合特定條件，包括在指明時間內完成學業。

楊何蓓茵希望，新安排可達致「三贏」，對年輕學生而言，提早獲得有條件取錄，可為他們提供更有保證的前途，獲聘任後可專注學業，裝備自己；院校方面，可更好利用資源，協助有意投身公共服務的同學做好規劃及準備功夫；而對政府而言，可以更貼近市場變化，盡早網羅人才投身政府。

其他職系可自行決定是否跟隨

楊何蓓茵今早在政府總部與教資會資助大學代表，就政府招聘工作舉行分享會。她說，政府每年9月會為6個職系進行聯合招聘，即政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任。她又說，今年除了接受明年畢業的大學生報名之外，亦接受2025年畢業的學生投考。其他部門或紀律部隊職系亦可按工作性質及人手需求，考慮是否擴闊招聘範圍至下一屆畢業生。

人力資源顧問：應徵人數不會大幅增加

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，當局今次僅改善錄取模式，會提升應徵政府職位的吸引力，但預期應徵人數不會大幅增加，「唔會因為咁，本身想去私人市場，變咗走去政府(工作)。」

她又指，現時部分大企業已有提早取錄，隨著政府有類似安排，相信其他大企業亦會仿效，尤其是見習行政人員和恆常聘請的職位；惟中小企本身人手少，又要面對變化大的市場，很難提前一年請人。她亦提到，不少畢業生都會「幾份工喺手」，可預期不論在政府和企業，「有條件」獲聘者也不會全數到任。

大學生：同學出路增

都大學生會外務副會長唐迦琳認為，新安排令同學出路增加，有更多機會，「人各有志，如果同學想做政府工，呢個plan對佢哋未嘗唔係一件好事。」惟她擔心，即使政府放寬應徵條件，年級較低的同學仔經驗不及其他應徵者，建議當局可舉辦課程和實習計劃作為配套，同學亦應留意個別職位的入職門檻和面試要求。