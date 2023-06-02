傢俬公司製「貓沙發」 防抓更成貓咪玩樂場

不少家庭會養寵物，但偶爾亦會造成破壞；如貓咪基於本性會磨抓，傢俬、擺設或會傷痕纍纍，加上香港居住環境狹細，難以為貓咪提供更多活動空間。有製造商設計出一體化「貓沙發」，除提供具備抵禦貓咪磨爪的沙發功能，椅背、兩邊扶手中空設計，可供小貓玩「躲貓貓」，將相關配件拆卸自由組合出不同動線的通道，配件即時變成貓咪的遊樂場，新產品於「香港家居博覽2023」展出。

貓咪有時喜歡黏著貓奴，但間中又想「匿匿埋埋」。貓沙發的椅背、兩邊扶手中空設計，可供貓咪進進出出，相關配件更採用分件式設計，貓奴可輕易拆出組件，與隧道內的愛貓互動，或進行清潔。此外，椅背和扶手可單獨購買，客人自行配色，亦設計出獨特色調的沙發

生產相關產品的西德寶富麗(遠東)行政總監梁勵表示，近年不少市民傾向飼養寵物而不生育，公司看準市民想與寵物有更多互動，因而邀請設計師推出此梳化。她續指，梳化原價需要2.4萬多元，但在香港家居博期間會以半價(12,480元)出售，希望折扣能吸引市民選購。