修例風波｜涉2019年淘大衝突拒捕 27歲男罪成判囚2個月2星期

2019年9月14日，大批手持五星旗的市民在牛頭角淘大商場聚集，與反修例示威者互相指罵和打鬥，警員其後入商場拘捕多人。27歲男學生涉高舉水樽衝向警員以阻礙制服另一名被捕者，另被警員制服時「批㬹」數次企圖掙脫，他事隔3年後被控襲警及企圖阻差辦公。他不認罪後受審，早前被裁定全部控罪罪成，今（30日）在東區裁判法院被判囚2個月2星期。

控罪指，被告朱永業（27歲） 面對3項控罪，2項「企圖阻差辦公」罪分別指他於2019年9月14日，在香港九龍牛頭角牛頭角道77號淘大商場內企圖阻撓在正當執行職務的警務人員，即警員17128及警員19622；他另被控「襲擊在正當執行職務的警務人員」罪，即襲擊警員20921。

減刑因考慮案件受延誤及被告良好品格

裁判官屈麗雯判刑時指，本案在2019年9月發生，警方花7個月搜證，在2020年4月將證據轉交律政司索取意見，2年後獲得律政司意見提訴，可見控方並非一直沒有跟進。裁判官另指，明白2019年發生眾多社會案件，律政司需時處理案件數量、證據及人數繁多的社會案件，惟用兩年準備檢控，卻「難以稱得上係一個合理嘅時間」，因處理其他案件而引致本案的延誤也「不是合理嘅拖延」。裁判官考慮案件受延誤，被告在案發後亦已改過自身，得到獎學金及即將完成學位，故以判監3個月為每項控罪的量刑基準，各獲減刑2星期，同期執行，即總刑期為2個月2星期。