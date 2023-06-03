Phoebus@P1X3L談公司大地震：唔到我哋擔心 暫定明年開團隊音樂會(有片)

Phoebus@P1X3L(吳啟洋) 昨日傍晚(2日)出席時裝品牌活動，同場有陳卓賢、周秀娜、李炘頤、吳家忻、李靜儀和胡卓希等。P1X3L所屬的唱片公司大地震，Phoebus坦言，「唔到我哋擔心，我哋目標係搞音樂會，現時是儲歌階段，公司人事有變動，也需要多點時間。」經過早前公開表達後，公司也有與他們認真討論，他笑言沒有被「雪藏」，暫定於本月13日推出全新個人單曲，「P1X3L將會推出新歌，George都準備拍MV，所有事情都蓄勢待發。(幾時開音樂會？)我哋收到消息係下年。」

衝出香港 台灣搞音樂會

P1X3L將於下周三(7日)飛往台灣拍節目，並率先於13日在西門町舉行公開音樂會，因為毋須購票，已知香港有fans特地飛往當地欣賞。對於衝出香港，他坦言超開心，「可累積經驗，當作為香港的音樂會作準備。」他表示暫未有推出國語歌的打算，「如果有quota，都係多出幾首廣東歌先。」

演賤格奸角

Phoebus近日忙於拍劇，《飛黃騰達》剛煞科，他表示首次演奸角，起初也擔心令觀眾討厭，但愈拍愈投入，更會角色上身玩爆肚，他形容是經常笑面迎人的雙面人，「我都覺得佢有少少賤格。」問到有否留意《全民造星V》，他表示現已投入新劇拍攝，沒時間留意，但寄語參賽者多享受舞台。