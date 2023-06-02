Jeremy李駿傑開個唱預咗一定會喊 騷唔騷肌要視乎阿Jer？

MIRROR成員Jeremy李駿傑首個SOLO音樂會《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》定於8月30日(三)假香港會議展覽中心 (Hall 5BC)舉行，大會今日在尖沙咀舉行記者會公布詳情。 Jeremy受訪時表示，今年初收到經理人花姐的短訊通知，以為花姐發錯了訊息，因為他已知隊友柳應廷(Jer)將舉行個人演唱會，後來確認真的自己開solo concert，大感驚訝，「當時我阿媽在隔離，阿媽非常興奮：『終於睇到你個騷』！」Jeremy母親叮囑要預留門票睇show，他笑言，「死都會留一張俾佢！」問到有否開心到喊？他笑言，當時太震驚，不知所措「我只有3首歌開show，即刻諗歌單。因為冇expect過咁快開，所以從沒幻想過自己演唱會係點！」他預告在開show前會再推出兩首新歌。

有少少對唔住粉絲 談到年初已確認開個人演唱會，但要忍口不公布，令Unicorn(Jeremy粉絲)非常心急，為他公開爭取，他坦言，「我知佢哋好心急，好想安慰佢哋，但又唔講得，一跟忍住，直至發布演唱會海報，才可跟大家放心，有少少對唔住粉絲。」每次MIRROR開騷，門票必定炒至天價，Jeremy就大派定心意，「除了換飛，已為MIRO預留門票，希望大家不要幫襯黃牛，因為犯法，炒價對大家來說是很大負擔，而且今次只是第一次，相信仍有機會再睇。」

睇死阿Jer唔除衫 演唱會以「稜鏡」為主題，希望可折射Jeremy不同的面貌，他劇透表示，「大家都睇慣我妖，所以今次會有較man和有型嘅跳唱，還有大家較少見嘅開心跳唱，甚至會有更妖的表演，希望可俾大家睇到。」至於會否騷肌，Jeremy笑言會騷蘋果肌，認真表示操練中，談到隊友阿Jer亦勤力做Gym，他笑言，「如果他(Jer)喺7月除衫(騷肌)，我都可以即刻除，我諗佢應該除唔到，其實我預計佢唔會，所以才大膽咁講。」他表示，已完成《12怪盜》的戲份，除了拍攝團綜，未來兩個月都會主力為個人演唱會作準備。