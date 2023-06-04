J Music｜炎明熹首當主持好緊張 馮盈盈現身做嘉賓

音樂節目《勁歌金曲》壽終正寢之後，無綫上周六開始一口氣推出三個全新音樂節目，分別是逢周六晚11點播出、由許文軒主持的《勁歌金榜》；逢周一至周五晚深夜播出的《MUSIC BREAK》；及今晚（4日）起逢周日晚10點半播出、由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）主持的《J Music》。

《J Music》每集長半小時，首集現身的歌手嘉賓有曾比特、余宗遙、陳葦璇、周子涵及楊彤，獻唱或合唱歌曲有《我不如》、《有誰共鳴》、《3.14》、《我不是邱比特》及《Fly Baby》。除了每集邀請不同歌手與現場樂隊Jam歌交流外，還有由炎明熹（Gigi）主持的讀者來信環節「Gi心批」，Gigi更會於此環節送上獨家禮物。

Gigi在「Gi心批」環節中將「盲抽」首封讀者來信公開朗讀，為了更完美表達寫信人的故事及心聲，Gigi不但施展「聲音扮演」絕技，還分享自己類近的小故事引發共鳴。另外Gigi還會大晒畫功表達上節目的心情：「我嘅心情有少少緊張，但又有陽光普照。」可惜最終因「圖文不符」令現場工作人員𢱑晒頭。